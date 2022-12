Farofa da Gkay tem climão entre Gabi Martins e ex-namorado

A Farofa da Gkay, que começou nesta segunda-feira (5), em Fortaleza, já rendeu várias situações inusitadas e que estão sendo compartilhadas nas redes sociais. A ex-BBB Gabi Martins resolveu expor uma pegação durante a festa.

A cantora gravou o momento em que seu ex-namorado, Gui Napolitano, beija Julia Puzzuoli, influenciadora e amiga da ex-BBB. Muitos seguidores esperavam que Gabi fosse brigar com a jovem, mas o beijo foi bem aceito pela artista.

Vale lembrar que Gabi conheceu Gui durante o confinamento do BBB 20. Os dois ficaram juntos durante alguns meses e, logo após o término, o clima de amizade acabou. Anos depois, os dois conversaram e tornaram-se bons amigos. Ainda no evento, Rodrigo Mussi, ex-BBB deste ano, foi flagrado beijando a cantora no final de um dos shows.