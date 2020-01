Farol da Barra recebe exposição de carros antigos neste fim de semana

Acontece no sábado e domingo (18 e 19) no Farol da Barra uma exposição de carros antigos organizada pela Elabore em movimento, com apoio da Associação de Moradores da Barra (Amabarra).

Os veículos são modelos de 1940 a 1990 ficarão expostos. A iniciativa é da Amabarra e da Elabore em Movimento, em parceria com o Cube de Carros Antigos da Bahia.

Os carros ficarão no local para visitação esse sábado das 11h às 21h e no domingo das 9h às 20h. Haverá um encontro de colecionadores para bater um papo e compartilhar histórias.

(Foto: Divulgação)