Fãs de Messi criam paródia de Jenifer para o craque no Barradão

Os portões do Barradão ainda estavam fechados para a imprensa, a seleção da Argentina nem havia saído do hotel, mas uma turma já concentrava na porta do Barradão à espera dos craques.

O estudante João Victor, de 16 anos, chegou à Toca do Leão por volta de 15h30. Com uma camisa do Manchester City, ele aguardava ansioso por um contato com o atacante Agüero, maior artilheiro da história do time inglês.

"Meu sonho é encontrar Aguero, tirar uma foto com ele. Agradecer por ele ter tornado o Manchester City um grande time. Já tomei chuva aqui, mas não tem problema", contou o garoto, com o sorriso bem aberto.

Mãe de João Vitor, Rosângela, de 40 anos, chegou a se emocionar. "Nós viemos para cá porque o sonho dele é conhecer Agüero", contou.

Quem também não mediu esforços para tentar conhecer os ídolos foi o estudante Kauan Pereira. Ele saiu do Subúrbio Ferroviário com mais dois amigos. Com a camisa do Barcelona, tem na ponta da língua o jogador que quer encontrar: "Eu quero ver o Messi. Ele é o melhor jogador do mundo", afirmou.

Para tentar chamar a atenção dos atletas, os fãs usaram a música Jenifer, de Gabriel Diniz, em uma paródia com o nome de Messi. "O nome dele é Messi, eu vim ver ele aqui no treino. Ele é o camisa 10 da seleção e ele vamos apoiar", cantavam os adolescentes.

Veja o vídeo da paródia: