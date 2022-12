Fãs especulam retorno do RBD após fotos serem apagadas das redes sociais de integrantes

Vem aí uma turnê mundial? Tudo indica que a banda Rebelde poderá retornar aos palcos em breve. Isso porque, desde o começo da semana, boatos circulam nas redes sociais sobre um possível comeback do grupo.

E, nesta quinta-feira (15), fãs do RBD ficaram eufóricos após alguns integrantes do grupo, Anahi, Christian Chávez e Christopher Uckermann, deletaram suas fotos do Instagram, além de imagens do perfil, indicando que fotos vestidos com a farda da Elite Way, colégio da novela, poderá ser colocada em breve na rede social.

Já no Insta de Dulce Maria e Maite Perroni, ainda não há indícios de mudanças. Os fãs no Twitter ficaram na expectativa de uma possível volta da banda que conseguiu mais de 30 mil pessoas em estádios no Brasil quando passaram pela turnê na América do Sul.

Vale lembrar que, na última quarta-feira (14), circulou a informação que o grupo teria reservado o estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a possível turnê que passaria em solo brasileiro em outubro do próximo ano. No entanto, para a tristeza dos fãs, a assessoria do estádio emitiu uma nota negando o show.