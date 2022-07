Fãs reclamam de preços 'abusivos' de show de Milton Nascimento em Salvador

Os fãs aguardaram com alta expectativa o anúncio dos shows da última turnê do artista Milton Nascimento em Salvador. Depois de passar pela Europa, Bituca anunciou apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e as vendas tiveram início ao meio-dia desta quarta-feira (20). Alguns, no entanto, se decepcionaram com os preços ofertados e com a velocidade que os lotes se esgotaram: menos de uma hora depois da abertura, os ingressos já estavam no 4º lote.

Teve os que resolveram tirar as economias do bolso, e teve quem desistisse. Cíntia Liberato, 41 anos, foi uma das que deixaram a oportunidade passar. "Ouço Milton desde a minha infância. Fiquei muito feliz quando marcaram show em Salvador, já que os primeiros não contemplavam a cidade e esta é a última turnê dele", relatou. Às 12h10, ela entrou na fila virtual e já havia 2.700 pessoas na sua frente.

Trinta minutos depois, as meias-entradas já custavam mais de R$ 300, além da taxa de serviço de 10%. Esse já era o 4º lote da arquibancada. As meias já se esgotaram. De acordo com o site do Teatro Castro Alves, os valores mais baixos eram de R$ 150 e R$ 300 a inteira. Os maiores chegam a R$ 800 - a inteira do camarotes - e ainda estão disponíveis. Confira valores dos ingressos em Salvador:

Arquibancada:

1º lote – R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia)

2º lote – R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia)

3º lote – R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia)

4º lote – R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia)

Camarote:

1º lote – R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia)

2º lote – R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia)

3º lote – R$ 700 (inteira) e R$ 350 (meia)

4º lote – R$ 800 (inteira) e R$ 400 (meia)

"Foi frustrante, um desrespeito com fãs e consumidores, abusivo. É um show maravilhoso, mas é na Concha. Sequer estamos indo pra sala principal do TCA", pontuou Cíntia.

Outros fãs demonstraram insatisfação nas redes sociais:

Eu vendo o valor do ingresso pro show do Milton Nascimento em Salvador.



A turnê é de enceramento da carreira dele, mas o valor é do fim do mundo. Surreal!



Mas, né, comprei, a ver. pic.twitter.com/QxpNNaBrIr — Lucas Caldas  (@lucaskaldas) July 20, 2022 Gente, 600 conto o ingresso pra Milton Nascimento em Salvador. Sinto muito, Bituca, mas assisto seu show lá no Orun. Te amo, beijo! — Gabriela Ashanti como Yaa Asantewaa (@gabrielaashanti) July 20, 2022

Em algumas cidades, os ingressos tiveram início com valores menores, a exemplo de Brasília, onde o show acontece no Ginásio Nilson Nelson. Na capital, o menor valor é a meia-entrada na arquibancada superior, a R$ 100 (meia-entrada, superior), e em seguida a meia-entrada na cadeira anel, a R$ 200. Na cadeira gold, a meia fica a R$ 350, e na premium, a R$ 450.

Em Porto Alegre, no Gigantinho, a meia-entrada começou a R$ 120 e R$ 130 nas arquibancadas, e chega a R$ 150 somente na pista platinum, tendo o ser valor máximo na cadeira fixa inferior, a partir de R$ 250. Enquanto isso, em Pernambuco, assim como em Salvador os ingressos tiveram o valor mais baixo em R$ 150 reais.

Durante o momento da turnê na Europa, segundo apontou o portal Poder 360, os ingressos saíram ainda mais em conta do que para o público brasileiro. No continente, o menor valor foi de € 14,56 (R$ 73,96 na cotação atual), em show na Itália.

Resposta

Questionado sobre os valores, o TCA informou que o espetáculo “A Última Sessão de Música”, por acontecer na Concha Acústica, tem autonomia de precificar os ingressos que serão comercializados para o evento, conforme seus julgamentos sobre o valor dos mesmos.

"Os preços dos 4.500 ingressos postos à venda, condizentes com os que estão sendo praticados em outras cidades nesta turnê internacional, se dividiram em quatro lotes de 25% do total cada (1.125 ingressos cada lote, portanto). Em cada um dos lotes, conforme determina a Lei 12.933 de 29/12/2013, houve reserva de 40% de meia-entrada", diz nota.

A nota pontua ainda que, ao meio-dia desta quarta-feira, quando as vendas foram iniciadas, havia mais de 2 mil usuários na fila do site de vendas, também escolhido pela produção, que habilita um sistema para que as pessoas façam as compras na ordem de chegada. "A virada de lotes aconteceu no fluxo destas compras e a meia-entrada em todos os lotes já se esgotou".

Procurada, a produção do artista afirmou que todos os shows tiveram filas virtuais pra comprar por conta da alta demanda.

"Sobre os valores, é normal que os shows com grande procura tenham lotes que vão variando conforme a procura por ingressos", diz a nota. Além disso, afirmaram que o último show da carreira de Milton na Bahia demanda uma custosa produção e que os valores cobrados na Concha estão entre os menores dentre todas as cidades.

Já foram vendidos 70% dos ingressos disponíveis.

Turnê

A Última Sessão de Música” vai ser apresentada no dia 9 de setembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. “Eu jamais poderia encerrar essa parte da minha vida de tantos anos na estrada sem homenagear aqueles que me acompanham esse tempo todo: os fãs. E essa turnê foi pensada especialmente pra vocês!”, disse Milton em postagem nas redes sociais.

O artista tem 43 discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston, e se prepara agora para cantar seus maiores sucessos na turnê que passa pelo Brasil, Europa e Estados Unidos. De acordo com o artista, “seria impossível fazer essa despedida sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira. A gente quer proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim”.

Sobre o repertório, ele adianta que clássicos como “Ponta de Areia”, “Encontros e Despedidas”, “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida” estarão presentes no setlist.

“A Última Sessão de Música” tem direção geral de Augusto K. Nascimento. O projeto de cenário é assinado pelos artistas OSGEMEOS e os figurinos usados por Milton são do estilista Ronaldo Fraga. A direção musical é do maestro Wilson Lopes.

"A Última Sessão de Música’ é a turnê que vai marcar minha despedida dos palcos. Da música, jamais. E eu espero você para concluir essa travessia comigo”, convida o compositor.