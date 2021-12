Fasano irá inaugurar hotel em Trancoso com 40 bangalôs

O Grupo Fasano inaugura o Hotel Fasano Trancoso, na Praia de Itapororoca, no Sul da Bahia, no próximo dia 27 de dezembro. Serão 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares – dos quais 100 são área de preservação ambiental –, em meio a um reservado cenário de mata nativa. O hotel foi concebido respeitando a essência da comunidade onde está inserido, com projeto do arquiteto Isay Weinfeld.



Aberto também a não hóspedes, o restaurante Beach Club, sob o comando do chef Zé Branco, terá cardápio especialmente de frutos do mar. O espaço, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, também comportará pequenos eventos, embora o hotel disponha de um Lounge Business Center. Há, ainda, outros dois pontos de alimentação exclusivos para hóspedes: um quiosque na piscina e atendimento na praia.

O complexo Fasano Trancoso abriga 19 estâncias e 23 Villas Residenciais de luxo, cujo projeto arquitetônico segue o mesmo conceito do hotel, também com a assinatura de Isay Weinfeld. Com benefícios e serviços hoteleiros, as Villas foram projetadas sob medida para quem não abre mão da conveniência e do conforto no destino paradisíaco.