Fátima Bernardes se emociona em retorno ao Encontro após cirurgia: 'Vale a pena lutar'

A principal novidade do "Encontro" na manhã desta segunda-feira (4) foi o retorno de Fátima Bernardes ao comando da atração matinal. A apresentadora fez um relato emocionante sobre sua recuperação após a cirurgia para retirar um tumor no endométrio.

Dando detalhes sobre o momento delicado em sua vida, a apresentadora contou que ainda não conseguiu "refletir" sobre os possíveis aprendizados que teve com o câncer, apesar de cobrar de si mesma possíveis lições

"Eu absorvi, mas é como se eu ainda não tivesse refletido muito bem sobre tudo que aconteceu. Desde a cirurgia, que graças a Deus deu tudo certo, eu fiquei pensando assim: no que eu mudei, e eu ainda não encontrei a grande mudança", contou Fátima.

"Eu sempre fui medrosa, então eu sempre fui cuidadosa com a saúde. Eu sempre me cuidei. Sempre fui ansiosa, continuo ansiosa. Eu fico tentando achar alguma transformação, talvez seja perceber que parar, contemplar, ficar um pouco à toa, também é uma forma de viver. Também é possível para trazer coisas boas", refletiu ela.

Apesar da lição que disse ter tirado da experiência com o câncer, Fátima foi bem humorada ao comentar sua volta ao trabalho com menos de 1 mês de cirurgia. Ela descobriu o tumor no último dia 2 de dezembro, depois de exames ginecológicos de rotina.

A jornalista, de 58 anos, contou que tirou os pontos do procedimento na antevéspera de Natal, elogiando ainda o acompanhamento com a ginecologista e o oncologista, com quem terá que fazer avaliações preventivas uma vez por trimestre.

Até o momento, Fátima não terá que se submeter a sessões de quimo ou radioterapia.

"Eu realmente me cuido, mas também tive muita sorte do olhar atento da minha médica, porque eu não tinha nenhum sintoma além do leve espessamento do endométrio. Vale a pena você investir e lutar pra ficar viva", avaliou a apresentadora após assistir relatos de outras sobreviventes do câncer.