Fátima chora em programa ao homenagear Paulo Gustavo: 'muito difícil'

A apresentadora Fátima Bernardes se emocionou durante o programa Encontro na manhã desta quarta-feira (5), ao falar sobre a morte do humorista Paulo Gustavo. "Preciso compartilhar com vocês que é muito difícil fazer um programa como esse", desabafou, chorando.

Na abertura, Fátima lamentou como a pandemia tem sido conduzida no Brasil e fez cobranças sobre medidas mais efetivas de combate ao coronavírus.

"Hoje é um dia de luto pelo Paulo Gustavo, mas também por todos os outros que se foram por conta da Covid-19. Dói muito saber que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Cadê a vacina? Cadê o respeito ao distanciamento? Cadê uma campanha forte e firme?", cobrou.

O programa presta uma homenagem ao humorista. O apresentador e humorista Fábio Porchat, um amigo próximo de Paulo, também foi às lágrimas ao lembrar do amigo. "Eu sinto o legado dele continua. Ele está presente no nosso imaginário, no nosso coração. Os filmes ficam, o humor fica." Ele também falou sobre o contexto difícil da pandemia. "Eu fico me perguntando: o que está acontecendo?", disse, sobre as vítimas da covid-19.