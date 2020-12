Fatos históricos, datas comemorativas e feriados de dezembro de 2020

Dezembro, último mês de 2020, é recheado de datas instituídas pela Organização das Nações Unidas (ONU) que celebram os direitos humanos. O 2 de dezembro é o Dia Internacional da Abolição da Escravidão. O dia seguinte, 3, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Uma semana depois, no dia 10 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Acesse a tabela com as datas de dezembro (Fonte: Acervo da EBC)

No âmbito cultural, o mês é marcado pelo Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, e pelo Dia Nacional do Forró, 13 de dezembro, instituído para relembrar o nascimento de Luiz Gonzaga. No dia 10 de dezembro, completam-se 100 anos do nascimento da escritora ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector. Já no dia 17, o nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven completa 250 anos.

Dezembro é ainda marcado como o mês do Natal, dia 25, e da chegada do verão, dia 21. As datas são alguns dos 101 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, personalidades, cultura, ciência, etc., sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Lista de fatos históricos e feriados de dezembro de 2020

Dezembro

1

Morte do ator e dublador paulista Mário Ribeiro Vilela (15 anos) - foi o dublador oficial de Édgar Vivar no Brasil, que, entre diversos personagens, interpretava o Seu Barriga do seriado Chaves, personagem pelo qual Vilela se tornou mais conhecido. Dentre outros papéis pelos quais era conhecido estão Nhonho, da mesma série, Ota em Spectreman, Buba e Gyodai em Changeman, Spica em Os Cavaleiros do Zodíaco, vovô Blass em Fly - O Pequeno Guerreiro

Construção Eurotúnel (30 anos) - encontro dos dois túneis 40 metros abaixo do solo do Canal da Mancha num crossover (passagens que permitem trens passar de um túnel a outro), tornou possível caminhar em terra seca da Inglaterra a outras áreas da Europa pela primeira vez desde o fim da última glaciação, mais de 13 mil anos atrás

Rosa Louise McCauley, mais conhecida por Rosa Parks, tornou-se conhecida por ter-se recusado frontalmente a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista (65 anos)

Dia Mundial de Combate à AIDS - comemoração internacional, que conta com o apoio da OMS; está mencionada na Resolução A/RES/43/15 de 27 de outubro de 1988 da 38ª sessão da Assembleia Geral da ONU , em prol da Prevenção e controle da AIDS, sendo celebrada com iluminação vermelha em monumentos de vários países.

2

Morte do saxofonista, trompetista e compositor pernambucano Levino Ferreira (130 anos)

Nascimento do imperador fluminense Pedro II (195 anos) - o segundo e último monarca do Império do Brasil

Dia Internacional da Abolição da Escravidão - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 50/167 de 22 de dezembro de 1995, para marcar a data da aprovação da Resolução Nº 317 da 4ª Sessão da Assembleia Geral da ONU em 2 de dezembro de 1949, que adotou a Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e a Exploração da Prostituição de Outrem

Dia Nacional do Samba

Dia Nacional da Astronomia

Primeira transmissão da TV Brasil (13 anos)

3

Tenista brasileiro Gustavo Kuerten termina o ano como melhor colocado nos rankings de tênis profissional da ATP, ao vencer o norte-americano André Agassi, na final do Masters de Lisboa (20 anos)

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - comemoração instituída pela 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da Assembleia Geral da ONU, através da Resolução 47/3 de 14 de outubro de 1992, para marcar a data da adoção do Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência que foi criado em 3 de dezembro de 1982 em outra Assembleia da ONU

Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria

4

Morte do cantor, compositor, radialista e cineasta Vítor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, Rei do Disco (35 anos) - é o artista que mais vendeu no Brasil, tendo vendido mais de 190 milhões de discos. Considerado pelos gaúchos um ícone da música tradicionalista de seu estado e também considerado o rei da música regionalista

Morte do compositor fluminense Paulo Barbosa (70 anos)

Decreto de Dom João cria, no Rio de Janeiro, a Academia Real Militar, atualmente chamada de Academia Militar das Agulhas Negras (210 anos)

5

Morte da atriz e cantora fluminense Marília Pêra (05 anos)

Desaparecimento Vôo 19 - esquadrilha de cinco aviões Grumman TBF Avenger - no Triângulo das Bermudas, em um dos mistérios da aviação mais famosos da história (75 anos)

Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº A/RES/40/212 de 17 de dezembro de 1985

Dia Mundial do Solo - comemoração instituída em agosto de 2002 no 17º Congresso Mundial da União Internacional de Ciências do Solo para marcar a data do nascimento do rei tailandês, Sua Majestade Bhumibol Adulyadej, que veio ao mundo em 5 de dezembro de 1927, e que é tido como responsável por muitas atividades em prol do avanço da ciência do solo e pela proteção do solo

Dia Nacional da Pastoral da Criança - comemoração instituída pela lei nº 11.583 de 28 de novembro de 2007; tem por fim, marcar a data da fundação da Pastoral da Criança no Brasil, que se deu em 5 de dezembro de 1983, a partir de um programa experimental, lançado na localidade brasileira de Florestópolis-PR, pela iniciativa da médica pediatra e sanitarista brasileira, Zilda Arns Neumann, com o apoio do então Arcebispo da cidade brasileira de Londrina-PR, Dom Geraldo Majella Agnelo

6

Nascimento escritor, diretor, dramaturgo e ator fluminense Sérgio Fonta (70 anos)

Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da Violência contra as Mulheres - comemorado no Canadá e ratificado no Brasil pela Lei nº 11.489 de 20 de junho de 2007

Dia Nacional do Extensionista Rural

7

Sonda Galileo chega a Júpiter, pouco mais de seis anos depois de ter sido lançada pelo ônibus espacial Atlantis durante a missão STS-34 (25 anos)

Sonda Akatsuki da JAXA entra em órbita com sucesso em torno de Vênus cinco anos após a primeira tentativa (05 anos)

O embaixador suiço Giovanni Enrico Bucher é sequestrado no Brasil (50 anos) - em troca da vida do embaixador suíço, a VPR exigiu do governo a libertação de 70 presos políticos. Como adendo, exigiam o congelamento geral dos preços por noventa dias e a liberação das roletas nas estações de trem do Rio de Janeiro. Na época, foi o mais alto preço cobrado pela libertação de um diplomata sequestrado

Dia Internacional da Aviação Civil - comemoração instituída em 1994 na Resolução A29-1 da Assembleia da Organização Internacional de Aviação Civil que foi ratificada pela ONU em 1996, para marcar a data da assinatura da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional; tem o propósito de gerar e reforçar a consciência mundial sobre a importância da aviação civil internacional no desenvolvimento social e econômico dos Estados

8

Morte do cantor, compositor e ativista da paz britânico co-fundador da banda The Beatles, John Lennon (40 anos)

Dia da Justiça - comemorado por brasileiros conforme Decreto-Lei nº 8292 de 5 de dezembro de 1945, que então declarou feriado para efeitos forenses o dia 8 de dezembro, e que a partir daí, passou a ser consagrado à Justiça no Brasil, sendo ratificado mais tarde no Insiso 4º do Artigo Nº 62 da Lei nº 5.010 de 30 de maio de 1966

9

Nascimento do compositor fluminense Francisco da Silva Fárrea Júnior, o Paquito (105 anos) - lançador de grandes sucessos de carnaval, algumas de suas marchas e sambas tornaram-se clássicos de nossa música

Dia Internacional de Comemoração e Dignidade das Vítimas de Genocídio e Prevenção deste Crime - data reconhecida pela ONU

Dia Internacional de Luta contra a Corrupção - comemoração instituída pela ONU na Resolução A/RES/58 / 4 de 31 de outubro de 2003, para marcar a data da assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção que foi firmada por mais de 110 países em 9 de dezembro de 2003 na cidade mexicana de Mérida, e que foi ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348 de 18 de maio de 2005 e promulgada para os brasileiros pelo Decreto Executivo nº 5.687 de 31 de Janeiro de 2006

Dia da Criança Especial

10

Morte do compositor e jornalista paulista David Nasser (40 anos)

Nascimento da escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector (100 anos)

Criação da Reserva Biológica de Una (BA) (40 anos) - unidade de conservação integral localizada no sul da Bahia e representa um dos últimos remanescentes das Florestas Costeiras da Bahia com a principal área protegida do mico-leão-de-cara-dourada

Dia do Palhaço

Dia Internacional dos Direitos Humanos - comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948

Dia Internacional dos Direitos Animais - criado há 20 anos pela ONG inglesa Uncaged, visando chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer

11

Nascimento do sambista, cantor e compositor fluminense Noel Rosa, O Poeta da Vila (110 anos)

Nascimento do guitarrista fluminense, violinista, baixista e compositor de jazz Dudu Caribé, nome artístico de Eduardo del Águila Caribé (50 anos)

Dia Internacional das Montanhas - comemoração instituída pela Assembleia da ONU, na Resolução nº 57/245 de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da UNESCO

Dia Nacional das APAES - comemoração no Brasil, que foi estabelecida pela Lei nº 10.242 de 19 de junho de 2001; tem por fim marcar a data da Fundação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Rio de Janeiro, ocorrida em 11 de dezembro de 1954, como a 1ª APAE do Brasil, pela iniciativa de um grupo, congregando pais, amigos, professores e médicos de excepcionais

Dia Nacional do Tango na Argentina

12

Nascimento cantor e ator estadunidense Francis Albert Sinatra (105 anos)

Usina Nuclear de Chernobil é desligada (20 anos)

Maior ato de filantropia mundial é feito pela Ford Fundation, que doa US$ 500 milhões a hospitais, faculdades e escolas de medicina (65 anos)

Dia Internacional da Neutralidade - data reconhecida pela ONU

Lançamento do Ópera Rádio, na Rádio Sociedade (96 anos)

13

Dia Nacional do Forró - em homenagem ao dia de nascimento de Luiz Gonzaga

Dia do Deficiente Visual - data instituída, em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros

Dia do Marinheiro - em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré

14

Guerra Civil Iugoslava: Acordo de Dayton é assinado em Paris pelos líderes da República Federal da Iugoslávia, Croácia e Bósnia e Herzegovina (25 anos)

Dia Nacional de Combate à Pobreza - comemoração no Brasil, que foi instituída pela Lei nº 11.172 de 6 de setembro de 2005

15

Morte do escrivão português Pero Vaz de Caminha (520 anos) - fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, e foi responsável por descrever as primeiras impressões na chegada ao Brasil em 1500

Dia Nacional da Economia Solidária

Dia Internacional do Chá - começou como uma resposta à crise da indústria do chá em 1998 e tem objetivo de chamar atenção para os problemas da produção do chá que os trabalhadores das plantações enfrentam

Dia do Arquiteto e Urbanista - em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data

Início primeira edição Festival de Brasília, Festbrasília, oficialmente Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, sediado em Brasília, no histórico Cine Brasília, sendo o mais antigo do gênero no país (55 anos)

16

Morte professor, filólogo e poeta pernambucano, membro fundador da Academia Brasileira de Letras José Júlio da Silva Ramos (90 anos)

Rei D. João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves (205 anos)

Tratado internacional firmado em Portugal do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (30 anos) - firmado com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial Portuguesa

Nascimento do político, advogado e industrial mineiro João Pinheiro da Silva (160 anos)

17

Nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven (250 anos)

Nascimento do escritor gaúcho Érico Veríssimo (115 anos)

Botafogo sagra-se campeão brasileiro de futebol (25 anos)

Inauguração do Museu do Amanhã (05 anos) - Projeto é de um dos arquitetos mais arrojados do mundo, espanhol Santiago Calatrava

18

Morte do compositor, maestro e professor fluminense Francisco Manuel da Silva (155 anos) - foi o autor de uma única peça que se tornou célebre, a melodia do atual Hino Nacional Brasileiro

O líder cocaleiro Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), é eleito o primeiro presidente indígena da história da Bolívia (15 anos)

Dia Nacional do Museólogo - comemorado por brasileiros conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a Semana dos Museus no Brasil

Dia Internacional dos Migrantes

Aprovação da Lei 3.848, de autoria do deputado federal João Batista de Vasconcellos Torres, que constituía a criação das Universidade Federal Fluminense (UFF) (60 anos)

19

Morte do compositor pernambucano Edgar Ferreira (25 anos)

Aniversário do Núcleo Bandeirante

20

Nascimento do escritor, pesquisador de MPB, jornalista, historiador, crítico e radialista baiano Ricardo Cravo Albin (80 anos) - durante o mês de novembro de 2004, nas comemorações dos seus 30 anos de serviços prestados à Rádio MEC, foram feitos na emissora vários programas em sua homenagem, Especial RCA apresentado em duas partes e ainda Ao vivo entre amigos, programa no qual recebeu diversos convidados com os quais trabalhou nos 30 anos de carreira na emissora

Morte do cantor catarinense Reinold Correia de Oliveira, o Nuno Roland (45 anos) - em 1936, foi para o Rio de Janeiro, onde assinou contrato com a Rádio Nacional, inaugurando a emissora e seu cast, em 12 de setembro daquele ano

Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude (35 anos)

Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração instituída pela ONU, na Resolução nº 60/209 de 22 de dezembro de 2005

21

Dia do Solstício de Verão - comemorado no Hemisfério Sul

Incêndio de grandes proporções destrói o Museu da Língua Portuguesa na Estação da Luz (05 anos)

22

Morte da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (15 anos)

Primeiro modelo de carro Daimler é exibido, veículo é chamado de Mercedes, nome da filha de Emil Jellinek, incentivador do projeto (120 anos)

Nascimento do instrumentista e cantor gaúcho Xirú Missioneiro (55 anos)

23

Morte do radialista e locutor desportivo mineiro Jorge Curi (35 anos) - em 1943, teve a chance de fazer um teste para a Rádio Nacional, onde, aprovado, permaneceu até 1972, quando se transferiu para a Rádio Globo

Fundação do Partido Republicano Feminino por Leolinda Castro (110 anos)

Fundação da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG) (60 anos)

24

Morte político paulista Orestes Quércia (10 anos)

Fundação da Pinacoteca do Estado de São Paulo (115 anos)

25

Carlos Magno foi coroado como primeiro Imperador do Sacro Império Romano (1220 anos)

Natal

27

Morte do apresentador de televisão paulista Jacinto Figueira Júnior, conhecido como O Homem do Sapato Branco (15 anos)

Fundo Monetário Internacional é formalmente criado com a assinatura de um acordo entre 29 nações (75 anos)

28

Nascimento treinador de basquetebol fluminense Ary Vidal (85 anos)

Invenção do cinematógrafo, que deu origem ao cinema atual, pelos Irmãos Lumière (125 anos)

29

Criação de comissão executiva formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma ponte ligando as cidades de Rio de Janeiro e Niterói (55 anos)

30

Nascimento do jogador de golfe estadunidense Tiger Woods (45 anos)

Chegada do celular ao Brasil (30 anos)

Criação do Museu da Imagem e do Som de Campinas, SP (45 anos)

31

Morte da cantora e compositora Natalie Cole (05 anos)

Nascimento do engenheiro industrial, geógrafo e engenheiro civil francês, naturalizado brasileiro, Henrique Morize (160 anos) - juntamente com Roquette-Pinto, foi um dos fundadores da Rádio Sociedade, posterior Rádio MEC