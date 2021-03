Faustão explica perda fulminante de peso que o deixou 24 quilos mais magro

Os telespectadores do Domingão do Faustão se surpreenderam em fevereiro deste ano ao verem, de repente, o apresentador bem mais magro após estar 'rechonchudo' no programa da semana anterior. Fausto explicou pela primeira vez a perda de peso, que o deixou 24 quilos mais magro.

A mudança ocorreu de forma rápida na visão dos espectadores pois os programas exibidos em janeiro foram gravados em outubro, enquanto os de fevereiro apresentou a 'versão 2021' do apresentador, após voltar das férias.

No período de descanso, o apresentador teve que fazer um tratamento de um edema linfático em uma das pernas, que causou mudanças corpóreas. "Eu fiz um tratamento doido aí, tomei aquele negócio de cortisona e fui inchando. Pensei: 'Para onde eu vou, vou virar um balão?'", brincou o apresentador neste domingo (21).

"Depois, eu descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei. Mas o último programa de janeiro foi gravado em outubro. Aí o primeiro de fevereiro, já foi gravado em 2021", disse Faustão, ao mencionar o período de férias.

"Aí quando eu voltei ao ar, os caras 'que milagre é esse, porra? Esse cara esvaziou?'. Eu acabei esquecendo de explicar aqui também, já faz tempo", soltou o comandante do Domingão do Faustão.

O apresentador puxou o assunto enquanto conversava com Maurício Manieri, que foi uma das atrações do Ding Dong. O cantor falou que estava bem e recuperado depois de sofrer um infarto no fim do ano passado.