Fazenda Coutos ganha Centro de Educação Infantil com capacidade para 320 vagas

Crianças de dois a cinco anos, moradoras do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, passarão a contar, a partir desta sexta-feira (6), com o mais novo Centro de Educação Infantil (CMEI) Professor Antônio Pithon Pinto, inaugurado pela prefeitura com capacidade para 320 vagas, sendo 120 do segmento creche e 200 do segmento pré-escola.

A nova unidade, localizada na Alameda Almirante Marques de Leão, conta 1.868 m² de área construída e teve um investimento de R$ 5 milhões. Com uma estrutura ampla e equipada, o CMEI possui 10 salas de aula destinadas à Educação Infantil, todas climatizadas, parque, área de recreio, solário, salas de atividades e multiuso, brinquedoteca, além de outros espaços. No quesito acessibilidade, a unidade conta também com elevador e sanitários para pessoas com deficiência (PCD).

A solenidade de inauguração ocorreu na própria unidade e contou com a participação do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, além do secretário municipal de Educação (Smed), Bruno Barral.

Inaugurado, o CMEI de Fazenda Coutos tem capacidade para 320 novas vagas de Educação Infantil (de dois a cinco anos), sendo 120 do segmento creche e 200 do segmento pré-escola. Essa é mais uma unidade de ensino entregue pela prefeitura, que prometeu inaugurar uma nova unidade por semana, até o final do ano.

Segundo o prefeito, o bairro de Fazenda Coutos já teve um dos piores Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de Salvador. No entanto, após a atuação da prefeitura com a recuperação e construção de três novas escolas em menos de 200 metros de distância uma da outra, essa realidade mudou.

"Ao longo dos últimos anos, a escola pública ficou parada no tempo. Seja pela sua infraestrutura, seja pela qualidade do ensino. Eu acho que olhando para o futuro do Brasil, a gente só vai conseguir acabar com a realidade do país, com a desigualdade, com as diferenças sociais, se a gente investir nas escolas públicas. Nós estamos, somente em 2020, inaugurando 26 novas escolas em Salvador, todas com o mesmo padrão e em plenas condições de oferecer o melhor da educação”, afirmou o Neto, que apontou o bairro de Fazenda Coutos como exemplo da mudança da educação em sua gestão.

“Aqui tínhamos três escolas no passado que funcionavam muito mal, era o bairro com um dos piores IDEB’s de toda a cidade. A gente mudou essa realidade ao longo dos anos e colocamos no chão as escolas do passado e recuperamos e reconstruímos novas escolas e hoje é um bairro que a poucos metros de distância tem três escolas novas, todas construídas pela prefeitura, todas funcionando com qualidade porque é o que a gente quer para o futuro da educação na Bahia e no Brasil", completou.

De acordo com o titular da Smed, Bruno Barral, a prefeitura realizou a demolição da escola em janeiro de 2019 e corria contra o tempo para entregar a nova unidade antes do início do ano letivo em 2020. "É com muita alegria que hoje inauguramos essa unidade em Fazenda Coutos. Estamos também aqui para agradecer, junto à comunidade, o compromisso da prefeitura que mais honra compromisso no Brasil. Tínhamos o desafio de entregar essa escola ainda para o ano letivo de 2020, e conseguimos. É um complexo que vai acolher as crianças que nascem, crescem e estudam no seu bairro", garantiu o secretário.

Boa impressão

Mãe do pequeno Izaque Gabriel, de 3 anos, que está matriculado para o grupo 3 da escola, a dona de casa Deisiane Almeida, 26, contou que, de cara, gostou da primeira impressão que teve da escola. Segundo ela, a nova unidade do bairro não deixa nada a desejar no quesito qualidade com as escolas particulares da região.

"Esse vai ser o primeiro ano do meu filho. E pela estrutura que pude notar, acredito que vai ser muito bom para ele. Ele vai ter uma escola espaçosa, completa e que vai facilitar o aprendizado. Gostei muito do que vi aqui, estão todos de parabéns. É uma escola nova, mas já posso dizer que é melhor que qualquer uma da rede particular", afirmou.

Já a também mamãe, Ester Amorim Santana, 34, foi à nova unidade acompanhada da filha Karen Alessandra, 2. Segundo ela, o fato da filha estar matriculada para iniciar os estudos no grupo 1, ainda é uma barreira na qual ela enfrenta, pois precisa desapegar do chamego com a pequena em casa para que ela inicie a vida escolar sem frustrações por ficar distante dela.

"Cheguei e tive uma boa impressão da escola, de toda a estrutura e equipe. Esperamos que acolham nossas crianças bem e participem do aprendizado delas. Acredito ainda que elas serão muito bem acolhidas aqui. Mas confesso que ainda estou tentando acostumar com a ideia de desapegar dela assim, tão rápido, mas faz parte da vida e ela precisa estudar. A escola foi muito boa pro bairro, estávamos precisando de mais um espaço assim para receber nossas crianças", disse.

