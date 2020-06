Fazenda Escola Modelo será instalada em Barra, no médio São Francisco

O Governo do Estado assinou, nesta terça-feira (9), o termo de cooperação para implantação de uma Fazenda Escola Modelo, para desenvolver técnicas agrícolas dentro do Colégio Estadual de Educação Profissional (CEEP) Águas. O projeto, no município de Barra, no médio São Francisco baiano, tem como missão criar uma escola sustentável e referencial na formação agrotécnica e agroindustrial.

A área irrigada, de 130 hectares, terá espaço para o plantio de cana-de-açúcar, capim, grãos como soja, milho, feijão e algodão, além de grandes culturas de frutas, como uva, manga, banana e caju. Além do cultivo, haverá a parte agroindustrial, com unidades destinadas ao processamento frutífero, usina de açúcar e etanol e vinícola para produção de vinhos, sucos e espumantes.

A iniciativa vai integrar as secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico (SDE), da Agricultura (Seagri), da Educação (SEC) e do Desenvolvimento Rural (SDR).

"Hoje o estado da Bahia faz um gol de placa. Vamos implantar um projeto de irrigação numa região onde não tem praticamente nada irrigado. Queremos, com isso, em parceria com a Universidade Federal do Oeste Baiano (Ufob), dar meios práticos para melhor aprendizado dos alunos da escola técnica e da universidade, para que eles se profissionalizem. Além disso, os muitos empresários parceiros do projeto estão ajudando a viabilizar o desenvolvimento integrado desta importante região", disse o vice-governador João Leão, titular da SDE.

Ssecretário da Educação, Jerônimo Rodrigues comentou que a SDE conseguiu juntar órgãos de governo, educação e empresários em um mesmo propósito. “Para a gente que trabalha com educação, é fundamental que os estudantes consigam experimentar o aprendizado em um projeto com a diversidade que esse tem”.

Segundo a SDE, a fazenda modelo tem o propósito de contribuir com a formação prática dos estudantes de Barra e região, integrar as cadeias produtivas e promover o empreendedorismo de forma sustentável e por meio de manejos inovadores.

Para secretário Lucas Costa, da Seagri, este é um dos mais ousados projetos do país, que fará uma grande difusão de tecnologia e dará um upgrade na região. “A agricultura sai ganhando", garantiu.

"É um projeto muito auspicioso para o ensino técnico-agrícola nesta que promete ser umas das regiões mais produtivas da agricultura baiana. Uma ação multidisciplinar como essa é uma importante alternativa de educação e de produção de conhecimento. Como já tem uma universidade federal aliada ao projeto, tem tudo para dar certo”, comentou Josias Gomes, secretário de Desenvolvimento Rural.