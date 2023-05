Fazendeiro de 60 anos é morto com tiro no pescoço por causa de propriedade

Com golpes de facão e um tiro no pescoço, o fazendeiro Gildete de Amorim Porto, de 60 anos, foi morto no último sábado (29), no distrito de Monte Alegre, zona rural de Guaratinga, na Bahia.

O crime teria sido cometido pelo vizinho, Jarley Viana Costa, de 41 anos, que discutia com a vítima sobre os limites das propriedades, segundo o site Radar News.

O corpo do fazendeiro foi localizado caído próximo à cerca da fazenda, com marcas de perfuração provocadas por disparos de arma de fogo. Já na cabeça e no rosto, ele estava com cortes provocados pelos golpes de facão.

O suspeito de cometer o crime ainda não foi localizado após fugir do local. Os dois estavam tendo desentendimentos há alguns meses devido às propriedades.

Durante a discussão, os vizinhos estavam, supostamente, armados. Jarley atingiu a vítima com golpes de facão e, em seguida, usou a arma para finalizar o homicídio. A polícia segue em busca do suspeito, e o caso em investigação.