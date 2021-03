FBF antecipa horários dos jogos para atender decreto do Governo

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) modificou os horários dos jogos do Campeonato Baiano que serão disputados na quarta-feira (3). Para atender o toque de recolher das 20h às 5h decretado pelo Governo do Estado, a entidade antecipou o começo das partidas.

Quatro jogos serão disputados na quarta-feira. Os duelos entre Vitória e Jacuipense, Vitória da Conquista e Doce Mel, além de Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira acontecerão às 16h. Já Bahia e Unirb terá início às 18h e também teve o mando de campo alterado.

Como a Fonte Nova voltará a funcionar como hospital de campanha para atender pacientes com covid-19, o tricolor voltará a mandar os jogos no estádio de Pituaçu a partir de quarta-feira.

Confira a seguir os jogos de quarta-feira do Campeonato Baiano:



Confira o comunicado publicado pela Federação Bahiana de Futebol:

A Federação Bahiana de Futebol realizou alterações na tabela do Baianão 2021. As mudanças atendem ao decreto 20.254, do Governo do Estado da Bahia.



A entidade também transferiu para o Estádio de Pituaçu o mando de campo do Bahia no clássico Ba-Vi do dia 17 de março. A Arena Fonte Nova voltará a abrigar um hospital de campanha do Governo do Estado.