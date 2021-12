FBF divulga tabela detalhada do Campeonato Baiano; veja confrontos

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou a tabela detalhada do Campeonato Baiano de 2022. Principal torneio do estado, a competição terá início no dia 15 de janeiro. As finais estão previstas para os dias 30 de março e três de abril.

O jogo de abertura será disputado entre Bahia de Feira e Bahia, às 16h do dia 15 de janeiro (sábado), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. No mesmo dia, o Atlético de Alagoinhas, atual campeão, recebe o Vitória da Conquista, no Carneirão, às 18h30.

A primeira rodada será finalizada no domingo (16), com os seguintes confrontos: Vitória x Juazeirense (16h, no Barradão), Unirb x Barcelona (18h30, no Carneirão) e Jacuipense x Doce Mel (16h, em local não definido).

O único clássico entre Bahia e Vitória previsto no próximo ano até o momento será disputado na quarta rodada. A data ainda não está definida, mas pode ocorrer no dia dois ou três de fevereiro, às 19h15, no Barradão.

Em 2022, o Baianão seguirá a mesma fórmula dos últimos anos. Dez equipes se enfrentam apenas em jogos de ida. Ao fim da primeira fase, os quatro melhores colocados avançam para a semifinal, que será disputada no sistema de ida e volta. Os dois classificados avançam para a decisão.

De acordo com a FBF, a tabela do estadual foi formatada para conciliar os jogos com os confrontos da Copa do Nordeste, que será disputada no mesmo período e terá Bahia e Atlético de Alagoinhas como representantes do estado. Clique aqui e confira a tabela completa.