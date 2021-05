FBF nega pedido do Bahia e mantém data da última rodada do Baiano

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou que a última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano acontecerá na próxima quarta-feira (5). O Bahia havia pedido mudança de data, alegando que jogará na terça-feira (4), pela Copa Sul-Americana, e que utilizará atletas do grupo sub-23, que disputam o estadual. O pedido, porém, foi negado.

Com a manutenção da data da rodada final, os cinco jogos serão realizados simultaneamente na quarta-feira (5), às 19h30. O Juazeirense, com 17 pontos, e o Atlético de Alagoinhas, com 13, já estão classificados para a próxima fase. Assim, as partidas definirão os outros dois semifinalistas, além do clube rebaixado para a Segunda Divisão do Baianão.

Bahia de Feira, Bahia, Jacuipense, Vitória e Unirb são os candidatos às duas vagas restantes do G4, com o Tremendão e o Esquadrão ocupando, neste momento, a 3ª e a 4ª posição, respectivamente. Fluminense de Feira e Vitória da Conquista brigam contra o rebaixamento, com o Touro do Sertão aparecendo na lanterna.

Entre os dez times que disputam o estadual, apenas o Doce Mel não tem mais objetivos na disputa. Na 8ª colocação, a equipe não tem como entrar no G4 mesmo se vencer o último duelo, já que, na última rodada, há confrontos diretos entre times que estão à frente na tabela. Também não corre risco de rebaixamento mesmo se perder, já que possui 4 pontos a mais que o último colocado, Fluminense de Feira.

Jogos da 9ª e última rodada do Baianão

Quarta-feira (5), às 19h30: