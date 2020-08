FBF volta atrás e segundo jogo da final do Baiano será no sábado

Depois de anunciar que o segundo jogo da final do Baianão só seria disputado no dia 26 de agosto, a FBF voltou atrás e comunicou que a partida decisiva foi antecipada para sábado, dia , às 16h30. Com isso, os confrontos entre Bahia e Atlético de Alagoinhas serão disputados nessa quarta-feira (5) e no final de semana, ambos em Pituaçu.

A ação aconteceu após o anúncio da CBF de que remarcaria os jogos pelo Brasileirão de todos os clubes que estivessem envolvidos nas finais dos seus respectivos estaduais.

A estreia do tricolor então passa a ser no dia 12 de agosto, quarta-feira, contra o Coritiba. O jogo, válido pela segunda rodada, está marcado para 21h30, em Pituaçu. O confronto contra o Botafogo, que seria no domingo (9), no Rio de Janeiro, ainda não tem data para acontecer.

Sobre as duas partidas do Baianão acontecerem em Pituaçu, a explicação é a boa condição do gramado. Em entrevista à Rádio Sociedade, o técnico Agnaldo Liz confirmou que foi um pedido da própria diretoria do Carcará, já que o campo do Carneirão, em Alagoinhas, não está em bom estado.

Bahia já divulgou a nova data do confronto (Foto: Reprodução / EC Bahia)