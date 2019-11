Fecomércio-BA fecha parceria com a campanha Natal sem Fome

A campanha Natal sem Fome, considerada uma das maiores campanhas de solidariedade do país, comemora sua 27ª edição. Este ano, na Bahia, a campanha tem parceria com o projeto Natal Solidário, realizado há seis anos pelo Sistema Fecomércio-BA.

Com o intuito de unir forças para obter um maior número de doações de alimentos não perecíveis, o lançamento da campanha e anúncio da parceria ocorrem neste sábado (16), das 9h às 13h, na Feira Orgânica Holística Eco Sustentável, na Varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho. Estarão presentes o coordenador do Natal sem Fome, Raimundo Bandeira, e a idealizadora do Natal Solidário, Juranildes Araújo, que discorrerão sobre as ações programadas.

Durante o evento, haverá um posto para arrecadação de alimentos e divulgação da campanha. Os donativos recolhidos nesse dia serão entregues à Igreja de Santana. Apresentações de artistas, pintura de quadro e atividades para o público infantil como palhaços e oficina de pintura estão na programação, além da Feira Orgânica com barracas de gastronomia natural, atividades terapêuticas, entre outros.

A Campanha Natal sem Fome tem a chancela de duas agências da ONU = (UNESCO) a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; e a (FAO) Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.Em Salvador conta também com a chancela da Arquidiocese de Salvador.

Já a campanha Natal Sem Fome foi criada em 1993, pelo sociólogo Herbert de Souza, Betinho, através da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, também fundada por ele em abril do mesmo ano.