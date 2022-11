Fecomércio inicia Natal Solidário com expectativa de arrecadar 200 toneladas em alimentos e materiais para doação

O final do ano está próximo e, com ele, chega o Natal, uma das datas festivas mais importantes e que costuma ser celebrada com a reunião das famílias e mesa farta. Para que pessoas mais necessitadas também consigam ter um Natal, a Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) criou, há nove anos, a campanha Natal Solidário. Nesta segunda-feira (31), a instituição deu início à nova edição do projeto, que doa alimentos não perecíveis, brinquedos, água potável, roupas e materiais de higiene e limpeza para mais de 200 instituições baianas. A expectativa é que este ano sejam arrecadadas 200 toneladas de produtos. O material é suficiente para aliviar as despedas das instituições contempladas por pelo menos três meses.

Somente no ano passado, o projeto conseguiu arrecadar 335 mil quilos de donativos. Desse total, 296 mil quilos foram destinados para o sul da Bahia, por conta das enchentes que atingiram a região no final de 2021.

Em Salvador, uma das instituições que recebe as doações é o Abrigo São Gabriel, localizado na Boa Viagem, e que cuida de 55 idosos em situação de vulnerabilidade social. Segundo Gabriel Dias, presidente e fundador da instituição, eles conseguem se manter por três meses, sem preocupações, com os materiais que recebem da campanha.

O fundador conta que o abrigo é beneficiário do projeto desde que foi criado, sendo muito importante para garantir o bem-estar dos idosos assistidos. “Essa doação é uma base, deixa nossa despensa cheia para o ano. A dificuldade de fazer um trabalho social sem ajuda governamental é muito grande e nós aguardamos realmente esse momento do final do ano”, destaca.

A abertura da campanha foi realizada na Casa do Comércio. Quem também estava no local foi Terezinha da Silva, representante da Creche Escola Comunitária Rumo à Educação, que fica na Estrada das Barreiras. A instituição, que também recebe os donativos do Natal Solidário, presta assistência a 700 crianças e jovens. “É um projeto muito importante, principalmente nesse pós pandemia. É essa doação que complementa nossa dispensa e mantém o nosso trabalho. Chega sempre no momento em que mais precisamos”.

3ª vice-presidente da Fecomércio, Juranildes Araújo (Foto: Paula Fróes/CORREIO) Evento de abertura da campanha (Foto: Paula Fróes/CORREIO) evento de abertura da campanha (Foto: Paula Fróes/CORREIO) Teresinha da Silva, representante de uma das instituições beneficiárias (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Sobre a campanha

O programa Mesa Brasil Sesc também é parceiro do Natal Solidário, sendo responsável pela logística de entrega das doações. Municípios que possuem unidades Sesc e Senac e sindicatos empresariais filiados à Fecomércio-BA também integram a rede. As doações arrecadadas nos municípios são destinadas às instituições da própria região.

Quem se juntou ao Natal Solidário deste ano foi a Liga do Bem, que vai auxiliar na logística de recebimento e entrega dos donativos arrecadados em todo o estado.

O presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Gonçalves, explica que, após a pandemia, o Natal Solidário se tornou ainda mais importante. “Nós retornamos ainda mais fortes, com mais parceiros e com a expectativa de arrecadar mais de 200 toneladas de materiais. Já tivemos um ano abençoado e não vou economizar esforços para que o Natal Solidário 2022 seja diferenciado”, afirmou.

De acordo com a terceira vice-presidente da Fecomércio-BA, Juranildes Araújo, a campanha começou tímida e hoje tem parceria de 15 municípios da Bahia, fazendo a distribuição para quase 200 instituições inscritas. No começo, em 2014, eram 17 organizações beneficiárias. “A expectativa deste ano é grande. Preferimos que a pessoa doe algo fisicamente, em vez do dinheiro, mas esse ano estamos aceitando doações por Pix, que serão convertidas em alimentos”,.

Nélio Chagas, empreendedor social e fundador da Liga do Bem, ressalta que a rede, criada em 2016, tem mais de dois mil voluntários no Brasil e a meta esse ano é realizar uma boa arrecadação: “Queremos manter o compromisso com a mudança de mentalidade, de que devemos ajudar os mais necessitados todos os dias”

Para ajudar

O Salvador Shopping e os shoppings Piedade, Lapa, Salvador Norte e Barra estão engajados na campanha da Fecomércio e possuem pontos para arrecadar donativos. Além disso, as unidades Sesc e Senac do estado e a Casa do Comércio também recebem os materiais. Para mais informações de como fa- zer para participar da campanha, basta acessar a lista completa dos pontos de coleta no site da Fecomércio-Bahia: www.Fecomercioba.com.br.

