Fecomércio orienta atividade normal do comércio de Salvador durante o Carnaval

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) recomendou em nota divulgada nesta sexta-feira (5) que os estabelecimentos comerciais da capital baiana funcionem normalmente durante o perío de Carnaval, uma vez que não há impedimento legal para o expediente.

Por conta da pandemia do coronavírus, os festejos do Carnaval e o decreto do município de Salvador que considerava “ponto facultativo” a segunda-feira (15/02), terça-feira (16/02) e quarta-feira (17/02) acabaram sendo suspensos neste ano. Em relação ao interior do estado, caberá decisão ao poder municipal de cada município se o feriado será decretado.

Segundo a federação, Há ainda casos específicos por atividade comercial, em que a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) pode estabelecer - ou não - o fechamento do comércio para aquela determinada categoria durante o Carnaval. Já o setor bancário estará fechado em todo Brasil, conforme definido pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).