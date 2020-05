Federação faz proposta para Gauchão começar em meados de julho

Após reunião por videoconferência com representantes das 12 equipes, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) apresentou uma proposta, na terça-feira (12), para que o campeonato estadual retorne em meados de julho e sem rebaixamento ao final da competição.



As equipes deverão dar seu voto sobre o retorno e o formato do campeonato nesta quarta-feira (13). A data para o reinício das partidas será definido de acordo a retomada dos demais estaduais, além de seguir as orientações das autoridades de saúde.



Outro ponto a ser discutido na reunião será uma possível mudança no regulamento do campeonato de 2021, caso não haja mesmo rebaixamento na edição deste ano.



Restam três rodadas da fase de classificação para serem disputadas. A primeira já tem previsto um Gre-Nal, no Beira-Rio. Duelos tradicionais, Brasil x Pelotas e Juventude x Caxias, também estão na programação.



Grêmio e Inter já treinam em seus centros de treinamentos desde a semana passada. A FGF vai proporcionar a possibilidade dos clubes do interior registrarem novos contratos com os atletas para o segundo semestre e sugere o congelamento dos vínculos nos períodos sem jogos.