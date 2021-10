Feira: bombeiros resgatam terceirizados da Embasa desmaiados em bueiro

Durou 12 minutos o resgate de dois funcionários terceirizados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), realizado pelo 2° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Feira de Santana), na manhã desta quarta-feira (6). Os trabalhadores limpavam um bueiro de 60 cm de diâmetro quando perderam a consciência.

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros Militares (CBM), os bombeiros foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), após outros funcionários que trabalhavam no local ligarem para o 193, informando que os homens sufocaram com gases.

Segundo o chefe de operações do 2° GBM, tenente Américo Campos, pessoas que passavam pelo bairro Panorama foram até a sede da unidade e também relataram o caso. “Nos deslocamos com viaturas de Auto Busca e Salvamento (ABS) e para retirá-los usamos roupa de saneamento, máscara de respiração e tripé para resgate em espaço confinado”, contou o oficial.

Os homens saíram do bueiro com vida, desacordados e foram levados, por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.