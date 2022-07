Feira Cidadã encerra edição com expectativa de atendimento superada

Durante quatro dias, a Feira Cidadã, que aconteceu no Ginásio Poliesportivo, em Cajazeiras, promoveu serviços de emissão de documentos e exames médicos gratuitos para os soteropolitanos. Segundo a Secretária Estadual de Saúde (Sesab), nos três primeiros dias, já haviam sido realizados 7.500 atendimentos

Inicialmente a Feira estava programada para acontecer apenas no final de semana dos dias 23 e 24 de julho, e a estimativa era que cerca de 6 mil pessoas utilizassem os serviços nos estandes, mas por causa da alta procura, o serviço foi prorrogado por mais dois dias, encerrando nesta terça-feira (26), com a realização de 25% mais atendimentos que o planejado, até a última segunda (25). O balanço total será divulgado amanhã (26), pela Sesab.

Nos quatro dias de Feira, os moradores de diversos bairros de Salvador, tiveram acesso a serviços oftalmológicos, odontológicos, além de exames de imagem como raio-x, ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma.

A dona de casa Luana Bela, 29, foi uma delas. Residente da Fazenda Grande 3, ela chegou às 7h da manhã para garantir o tratamento odontológico que precisava. “Foi bem tranquilo apesar de ter muita gente aguardando. Eu fiquei sabendo pela minha comadre e a oportunidade foi ótima para eu finalmente tratar o meu dente, que há muito tempo precisava de um canal. Infelizmente não deu mais tempo e eu tive que extrair, mesmo assim fiquei muito aliviada”, conta Luana.

Os atendimentos acontecem das 8h às 17h e, alguns usuários dos serviços chegaram durante a madrugada para pegar os primeiros lugares na fila para conseguir o atendimento, como foi o caso da moradora de Cajazeiras 11, Luciana Teles, 41, que foi em busca de um tratamento odontológico que já precisava ser feito há um ano.

“Eu cheguei por volta de 5h10 e o meu atendimento foi às 9h30. Resolvi vir cedo para não sair sem ser atendida. Foi muito bom, o pessoal é tranquilo e atendeu muito bem a gente. Já tinha um ano que eu precisava fazer um canal no dente, mas não estava conseguindo por causa do valor do tratamento”, explica Luciana.

De acordo com a Sesab, o serviço odontológico foi um dos mais procurados, assim como o oftalmológico e o SAC. Para serem atendidos em qualquer um dos serviços oferecidos os cidadãos precisavam apresentar o cartão de vacina da Covid-19 com o ciclo vacinal completo, RG, comprovante de residência e carteira do SUS.

Depois de Salvador, a próxima Feira Cidadã está programada para ocorrer nos dias 29 e 30 de julho, na cidade de Caravelas, no extremo Sul da Bahia.