Feira da Casa Própria terá imóveis a partir de R$100 mil

O Shopping da Bahia recebe, entre os dias 14 e 16 de janeiro, mais uma edição da Feira da Casa Própria. Com imóveis novos localizados em Salvador e região, serão mais de 1 mil unidades disponibilizadas por grandes incorporadoras. A feira acontece no estacionamento I1, na sexta e no sábado, das 09h à 20h, e no domingo, das 09 às 17h.

Os imóveis participantes do evento custam de R$ 100 mil a mais de 1 milhão de reais – oportunidade para todos os bolsos. A Feira da Casa Própria traz para seus clientes condições de pagamento são super facilitadas, com entradas diferenciadas e parcelas com prazos flexíveis.

“Esta é a primeira grande oferta de imóveis novos desde o início da pandemia e as incorporadoras estão praticando preços muito atraentes”, defende Roberto Sacramento, da Robsac Serviços, organizador do evento. Segundo ele, as pessoas interessadas em adquirir imóveis irão encontrar na Feira da Casa Própria os correspondentes da Caixa Econômica Federal para orientar sobre documentação e simular opções de financiamento.

A Feira da Casa Própria é uma oportunidade para os clientes interessados em trocar de imóvel ou adquirir a casa própria. Dentre as empresas participantes estão Tenda, MRV, Gráfico, Pejota, Direcional, Liz e BRL.

Carro como entrada

Durante o evento, a construtora MRV vai aceitar que o cliente dê como entrada no seu imóvel o valor do seu veículo, seja carro, moto ou caminhão, independente do ano ou modelo – a Carbig. O cliente que desejar utilizar essa facilidade deverá levar o seu carro até o local do evento. A MRV vai oferecer mais de 950 imóveis nas cidades de Salvador (626 unidades), Lauro de Freitas (137) e Camaçari (195).

Lá o veículo passará por uma consultoria, como explica a gestora comercial da MRV na Bahia, Flavia Cezimbra. "O automóvel será avaliado e vistoriado por uma consultoria parceira, com base na tabela FIPE. Este será automaticamente revertido no valor de entrada do imóvel e pode ser usado para calcular as parcelas seguintes, com direito a descontos exclusivos e possibilidade de ainda receber troco", afirma.

Ainda de acordo com ela, o procedimento será feito de forma simples e rápida, para que o cliente consiga garantir o imóvel que deseja. A vantagem consiste em realizar todos os trâmites de venda do veículo com a Carbig e contar com suporte direto com a MRV, responsável pelo imóvel.

Além disso, a MRV dispõe de outras facilidades para o pagamento. É possível financiar o imóvel pela Caixa Econômica através da modalidade Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida), com prazo de até 360 meses para o financiamento e a possibilidade de usar o FGTS podendo parcelar o valor da entrada.

Taxas gratuitas

Já Pejota, que também participa da Feira, vai oferecer as últimas unidades do Vivver Novo Horizonte, além do Vivver Ulysses, ambos em Sussuarana. As mais de 170 unidades custam a partir de R$188 mil e serão colocadas à venda no evento com condições diferenciadas, como ITIV e taxas grátis, além de pagamento da poupança facilitado.

"A Pejota participa de eventos imobiliários como este para levar nossos empreendimentos ainda mais perto do público. O Novo Horizonte será entregue este ano e o Ulysses está com 32,5% das obras concluídas, com previsão de entrega para agosto de 2023", afirma Antônio Oliva, gerente comercial.