Feira da Cidade terá programação infantil e 'Oktoberfeira'

A edição de aniversário de 8 anos da Feira da Cidade acontece neste fim de semana na Praça Nossa Senhora da Assunção, na Pituba, e terá uma programação especial. Serão mais de 20 horas de música com shows do mestre Roberto Mendes, Sonora Amaralina, Eric Assmar shows de Pedro Pondé, Batifun, Eric Assmar.

Segundo a organização do evento, haverá uma grande programação infantil, com Bloquinho e Fanfarra, Fugi do Berço, 3 espetáculos infantis, e o grande show do Canela Fina. Além disso, os adultos podem deixar as crianças na brinquedoteca que terá monitor e atividades o OCA Infância.

Nesta edição, o destaque é a Oktoberfeira, que vai reunir melhores fábricas de cervejas artesanais da Bahia, com chopes e cervejas que venceram primeiro lugar da melhor nos concurso nacionais, com a Proa, a Mindu e a 2 de Julho. Entre os lançamentos cervejas de caju, rapadura, maxixe, acerola, maracujá da caatinga, caramelo e todas a partir de 9 reais. Além de drinks autorais e vinhos.

Serviço:

O quê? A Feira da Cidade

Onde? Praça Nossa Senhora da Assunção, na Pituba. Referênca: atrás da Fundação Cardiologia

Quando? 8 e 9 de outubro

Que horas? Das 9h às 20h