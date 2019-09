Feira das Flores de Holambra chega ao Salvador Shopping

Chega setembro e o ambiente ambiente fechado, frio e cheio de vitrines do shopping, com gente passando apressada para lá e para cá, cede espaço às cores, à beleza natural e à contemplação. No Salvador Shopping, tem sido assim há mais de uma década, pelo menos em duas ocasiões por ano: no Dia das Mães e na chegada da primavera. Isso porque é quando chega ao local a Feira das Flores de Holambra, que este ano acontece entre os dias 2 e 15 de setembro.

A feira oferece uma grande diversidade de plantas e flores como, por exemplo, orquídeas, bonsais, suculentas, cactáceas, frutíferas e roseiras para o cultivo residencial e em jardins.Com dezenas de espécies, o diferencial da feira é a compra diretamente com o produtor que garante preços abaixo do valor do mercado. Para um dos organizadores, José Alexandre Afonso, “tem plantas e flores variadas que, geralmente, não são encontradas em Salvador e os preços são bastante acessíveis”, afirma Afonso.

Para ele, uma oportunidade de quebrar a aridez do dia a dia. "As pessoas quando veem aquele tapete de flores no meio de um shopping sentem uma alegria muito grande. Esse ano, fizemos a edição do Dia das Mães no Shopping Piedade, e foi muito prazeroso ver as senhoras que passavam por ali ter aquele momento de beleza, de contemplação", recorda.



Todas as plantas disponíveis trazem recomendações sobre a incidência de luz e orientações sobre a rega para orientar o público a respeito dos cuidados necessários. Além disso, há um responsável das Flores de Holambra disponível para tirar dúvidas sobre o cultivo. Ainda segundo Afoso, algumas espécies podem durar anos se cuidadas conforme as orientações, caso da Rosa do Deserto.

A cidade de Holambra/SP, onde é realizado o cultivo, se destaca como a maior produtora de flores e plantas ornamentais da América Latina. E essa ação na cidade de Salvador está sendo realizada pela Flores de Holambra, em parceria com o shopping. A feira está instalada no piso G1 (entrada da Av. Tancredo Neves), de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

Serviço

O quê: Feira de Flores de Holambra;

Quando: 02 a 15 de setembro de 2019;

Horário: De segunda-feira a sábado, das 9h às 22h / Domingos, das 12h às 21h;

Onde: Praça de serviços do Salvador Shopping - Piso G1 (entrada da Av. Tancredo Neves).