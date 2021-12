Feira de moda Made in Bahia apresenta tendências da Primavera/Verão 2022

O que é que a Bahia tem? Arte, música, gastronomia... e moda! Reunindo expositores de todo o Brasil, a feira Made In Bahia está apresentando as principais tendências da temporada Primavera/Verão 2022. O evento, que completa 30 anos, começou na terça-feira (30) e vai até domingo (5), no Centro de Convenções Salvador, das 14h às 21h.

"A volta da realização presencial da Made in Bahia será um marco para esses 30 anos de feira, ainda mais em um novo local: Centro de Convenções de Salvador. Nós fomos o primeiro evento de pronta entrega no país e continuamos por 30 anos, sendo referência no mercado da moda no Brasil”, diz a produtora e idealizadora Vera Pontes.

O evento traz diversas opções de roupas femininas, infantis, fitness, praia, calçados, acessórios, bolsas, artesanato e itens de Natal. A feira também conta com o Salão de Presentes com opções de “mimos” originais e de baixo custo. A entrada custa R$10, mas é gratuita para crianças de até 12 anos e idosos a partir dos 60. É preciso apresentar o atestado de vacinação para entrar no espaço.

Durante a programação do evento, é realizada também a Gincana Fashion - uma ação com influenciadores digitais que irão garimpar roupas e montar looks com peças dos expositores. Os manequins ficarão expostos na entrada da feira como inspirações de produções para os visitantes. A influenciadora que montar o look mais barato será a vencedora da gincana e levará as peças para a casa.

A primeira edição da Made in Bahia aconteceu em 1991, após Vera Pontes sugerir à Secretaria da Indústria e Comércio criar um evento onde o público já teria o produto com entrega imediata para micros e pequenos lojistas do estado que não tinham condições de se deslocarem. A feira também é conhecida por estimular e revelar estilistas, além de movimentar o comércio, com as vendas no atacado e no varejo a preços de fábrica.

Serviço:

O quê: Made in Bahia - 30ª edição.

Quando: De 30 de novembro a 5 de dezembro, das 14h às 21h.

Onde: Centro de Convenções Salvador

Ingressos: R$ 10 por pessoa - entrada gratuita para crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos