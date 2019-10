Feira de Sabores e Saberes acontece até domingo em Salvador

Acontece nesta quinta-feira (24) a abertura oficial da III Feira de Sabores e Saberes. O evento começa às 18h, no Auditório do Convento São Francisco, no Pelourinho. A feira, que acontece no Largo do Cruzeiro São Francisco, fica aberta à visitação até dia 27 deste mês. Na sexta, o horário da feira é das 14h às 20h. No sábado, das 9h às 20h. E no domingo, das 9h às 12h.

Toda a programação do evento será aberta ao público, tendo como ponto alto o lançamento da Rede Balaio de Solidariedade – Rede Agroecológica e de Economia Popular Solidária da Bahia e Sergipe – que acontece na sexta, 25, das 17h30 às 18h30.

No local, o público poderá encontrar itens do artesanato regional da Bahia e Sergipe, além de produtos alimentícios agroecológicos, produzidos através por meio da agricultura sustentável. Entre estes, verduras, grãos, mel, café, arroz, sequilhos, frutas desidratadas, cocadas, granola, farinha de tapioca e castanha de caju.

Dentre atividades previstas estão aulões de yoga, roda de conversa sobre protagonismo infanto-juvenil, uso criativo das redes sociais, desafios da comercialização. Haverá também distribuição de mudas de plantas nativas das regiões.

Na ocasião, serão arrecadados livros para a premiação da 3ª edição do Concurso Literário da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3, que neste ano escolheu como tema “Migrações na atualidade: Chegaram pessoas. O que tenho a ver com isso?. Os livros serão destinados aos 14 baús literários que premiarão escolas públicas, de famílias agrícolas, comunitárias, pastorais, grupos e movimentos da Bahia e Sergipe que participam da ação.

A programação inclui ainda atividades culturais e artísticas diversas, oficinas de práticas de saúde integrativas além de uma roda ecumênica que vai discutir o tema “Bem viver: esperança, resistência e profecia” dia 25 de outubro, às 14h, no auditório do Convento São Francisco.

Clique aqui e veja a programação completa.