Feira de Santana: 5 toneladas de resíduo não identificado são despejadas em estrada

Cinco toneladas de um resíduo ainda não identificado foram retiradas no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana. Segundo informações da prefeitura do município, o resíduo é tóxico e foi deixado na estrada de Carro Quebrado.

O resíduo foi espalhado em uma extensão de 400 metros da estrada e em um terreno baldio. O material tem cor escura, um odor forte e provocou reclamações de moradores, que temem contaminação pelo produto.

Segundo a prefeitura, o material foi removido através da empresa Sustentará e encaminhado para o Aterro Sanitário, na tarde deste sábado (16). e passará por análise para identificar do que se trata.

A carga foi despejada no local na última sexta-feira (15), por um caminhão bi-trem. A prefeitura solicitou uma investigação para identificar o autor do crime ambiental. Imagens de câmeras de segurança do local vão ser analisadas para auxiliar nas investigações.

O prefeito Colbert Martins Filho esteve no local, no sábado, acompanhado dos secretários de Meio Ambiente , Arcênio Oliveira; de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro, para acompanhar a remoção.