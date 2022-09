Feira de Santana confirma dois novos casos da varíola dos macacos

Dois novos casos da varíola dos macacos foram confirmados em Feira de Santana nesta segunda-feira ( 5). As informações são da Secretaria Municipal de Saúde.

Agora, o total de diagnósticos no município chega a três. Outros 22 casos suspeitos estão aguardando resultado do exame.

Bahia

Mais três casos de varíola dos macacos foram confirmados na Bahia, no domingo (4). Segundo a Secretaria de Saúde do estado (Sesab), os registros são de dois residentes do município de Salvador e um de Juazeiro.

Com estes novos casos, a Bahia totaliza 60 casos da doença, sendo 44 em Salvador; 2 em Juazeiro; 2 em Lauro de Freitas; 2 em Santo Antônio de Jesus; 1 em Cairu; 1 em Conceição do Jacuípe; 1 em Feira de Santana; 1 em Ilhéus; 1 em Itabela; 1 em Maracás; 1 em Mutuípe; 1 em Pé de Serra; 1 Teixeira de Freitas; e 1 em Xique-Xique. Além dos confirmados, a Bahia tem notificados 138 casos suspeitos que aguardam diagnóstico laboratorial.

O boletim completo com os municípios em que os casos foram notificados está disponível em http://www.saude.ba.gov.br/boletinsmonkeypox.