Feira de Santana: detentos com suspeita de covid-19 fogem usando lençóis

Dois homens sentenciados pelo crime de roubo fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana nessa segunda-feira (14). Eles estavam no pavilhão sanitário, local onde ficam os presos com suspeita de covid-19, quando conseguiram fugir utilizando uma corda feita por lençóis amarrados.

A Secretaria estadual da Administração Penitenciária (Seap) informou que Wellington Cleiton dos Santos, 31 anos, estava preso desde 2016 e que Anderson Melo Machado, 25, cumpria pena na unidade desde 2015.

A direção do presídio afirmou que os presos apresentavam bom comportamento durante o período da detenção e que já tomou as providências na busca pelos fugitivos, além de terem notificado as autoridades competentes. Nenhum dos homens havia sido recapturado até a tarde desta terça. Com informações do G1.