Feira de Santana: juiz que negou benefício a criança deficiente acumula auxílios

O juiz Alex Schramm de Rocha, da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana, que negou um pedido de benefício previdenciário para uma criança de 5 anos que tem necessidades especiais, acumula benefícios concedidos pelo judiciário. O magistrado, que negou a renda extra porque poderia "dificultar" o desenvolvimento do garoto, já ganhou do Judiciário federal, nos últimos quatro anos, mais de R$ 100 mil só em auxílio-moradia e auxílio-alimentação. O levantamento foi feito pelo portal Metrópoles.

O pequeno Ravy foi diagnosticado ainda bebê com a doença megacólon, que é uma dilatação do intestino. Por conta disso, precisa de medicações e alimentação especial, além de idas constantes ao hospital.

Nos últimos quatro anos, o juiz federal ganhou R$ 113,4 mil em auxílio-alimentação e auxílio-moradia. Os dados foram obtidos através de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e em folhas de pagamentos disponibilizadas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). O valor se refere somente ao período entre setembro de 2017, data mais antiga disponível, e agosto de 2021.

O magistrado tem salário de R$ 33.689,11. Se somadas as indenizações (auxílio-alimentação e auxílio-moradia) e direitos eventuais, o magistrado já chegou a receber R$ 72.031,52 em um único mês. Desde setembro de 2017, ganhou R$ 2,270 milhões.



O valor do auxílio mensal recebido por Schramm para se alimentar, de R$ 910,08, se aproxima do valor solicitado por Joanice Santos, mãe do garoto, que é de um salário mínimo. Já o auxílio-moradia foi pago ao magistrado até dezembro de 2018. Ele recebia R$ 4.377,73 por mês.