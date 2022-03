Feira de Santana: Lâminas contaminadas de exames ginecológicos são jogadas na rua

Uma grave situação ocorreu na manhã desta sexta-feira (11) na cidade de Feira de Santana. Centenas de lâminas contaminadas utilizadas para análise de exames preventivos ginecológicos foram jogadas irregularmente na rua, em uma área próxima à feirinha da Estação Nova.

O lixo hospitalar estava com identificação do laboratório Citoclin. No material foram encontradas amostras de exames ginecológicos com nome de pacientes, além de laudos dessas mulheres. As pessoas expostas receberam atendimento nas cidades de Aramari, Bravo, Pintadas, Serrolândia, Andaraí, entre outros.

Quem descobriu o descarte irregular foi uma moradora do bairro, que encontrou o material e acionou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município. Uma equipe da Vigilância Sanitária se deslocou ao local e confirmou que eram materiais de coleta para citologia e microflora, ambos exames ginecológicos.

“O descarte irregular de resíduos no meio ambiente pode acarretar em sérios problemas de saúde para a população, causando transmissão de doenças. Se tratando de lixo hospitalar, as consequências podem ser ainda mais graves”, afirma Cristiane Campos, coordenadora da Vigilância Sanitária.

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesp) foi acionada e recolheu todo o material em recipientes adequados para resíduos infectocontagiosos. A Vigilância Sanitária vai notificar o responsável e aplicar multa. Até o momento o laboratório é apontado como autor do crime e não se manifestou.

Descartar lixo hospitalar de forma irregular pode ser tipificado como crime, com pena de reclusão de dois a quatro anos e multa.