Feira de Santana: lojas com até 200 m² poderão reabrir nesta terça (21)

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), anunciou que lojas com área de até 200 metros quadrados poderão ser reabertas a partir desta terça-feira (21). O anúncio ocorreu na noite desta segunda-feira (20) após reunião entre Colbert e secretários municipais para debater o assunto. A medida já foi publicada em edição extra do diário oficial do município. Feira de Santana tem 65 confirmações de covid-19 e é um dos municípios do estado com maior número de casos.

Após reunião com a equipe de secretários, decidimos por ampliar a flexibilização do decreto municipal, entendendo que neste momento temos um cenário de maior controle da pandemia em nossa cidade. Ficou decidido que a partir de amanhã, serão reabertas lojas com áreas de até 200 m² — Colbert Martins (@colbertprefeito) April 20, 2020

Ele ressaltou que as lojas deverão seguir todas as orientações de segurança e frisou que os demais estabelecimentos, assim como instituições de ensino, continuam fechados. "As lojas deverão adotar todos os protocolos de enfrentamento ao coronavírus. Estaremos analisando os números e se necessário, tomaremos outras medidas restritivas. Setores como shoppings, galerias, instituições de ensino, restaurantes e bares, permanecerão fechados até dia 04/05", disse.