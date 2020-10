Feira de Santana: PM é encontrada morta em casa no bairro Jardim Cruzeiro

A policial militar Prícia dos Santos Silva Ramos Laranjeiras, 30 anos, foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira (23), no bairro do Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, a cerca de 100 Km de Salvador.

Membro da corporação desde 2015, a soldado era lotada na 67ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana). A Polícia Militar (PM-BA) informou que, por volta das 14h50, recebeu um chamado para averiguação de disparo de arma de fogo. "Chegando ao local, a guarnição encontrou uma vítima caída no interior de uma residência, alvejada por disparo de arma de fogo", diz a nota enviada ao CORREIO pelo Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e confirmou o óbito. A causa da morte não foi divulgada. "A Policia Militar da Bahia informa que todas as medidas legais estão sendo adotadas, além do acompanhamento e apoio necessário à família", diz ainda a nota do CPRL.

Nas redes sociais, a PM-BA lamentou a perda. "É com muito pesar que a Polícia Militar da Bahia lamenta a morte da soldado Prícia dos Santos Silva Ramos Laranjeiras, 30 anos, na tarde desta sexta-feira (23), em Feira de Santana. As informações sobre data e horário do sepultamento estão sendo definidos pela família da policial", diz o comunicado (veja abaixo).

Prícia era casada e deixa dois filhos pequenos.