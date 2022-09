Feira de Santana tem dois novos casos confirmados de varíola dos macacos

Dois novos casos de varíola dos macacos foram confirmados em Feira de Santana. As informações foram divulgadas pela prefeitura da cidade neste sábado (10).

Os infectados são dois homens, de 26 e 28 anos, que moram no município e possuem histórico de viagem recente para outros estados. Com as confirmações, Feira de Santana chega a cinco casos confirmados da varíola dos macacos. Há ainda outros 20 casos suspeitos da doença em análise.





A notificação da doença foi realizada em uma unidade de saúde de Feira e os dois pacientes já iniciaram o isolamento social. "Os casos possuem vínculo epidemiológico. Os pacientes estão bem, com a revisão clínica agendada e ficarão em isolamento até a indicação de alta, que será comunicado pela Vigilância Epidemiológica", afirma a coordenadora do órgão municipal, Carlita Correia.

Todas as pessoas que tiveram contato com os pacientes estão sendo rastreadas e monitoradas pela Vigilância Epidemiológica.