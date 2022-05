Feira de Santana tem redução de quase 100% nos casos de covid-19 em 4 meses

A pandemia da covid-19 parece, enfim, estar dando trégua na segunda cidade mais populosa do estado da Bahia e a primeira a registrar casos da doença. Segundo dados dos boletins epidemiológicos diários divulgados pela Secretaria de Saúde de Feira de Santana e analisados pelo CORREIO, houve uma redução de 97,6% nos casos de infecção pelo coronavírus entre janeiro e abril deste ano.

Enquanto no primeiro mês do ano, 5.025 pessoas foram contaminadas pela covid-19 na cidade, em abril o número caiu para 117. O número de óbitos também registrou queda significativa entre os primeiros quatro meses do ano. Em janeiro, 20 pessoas perderam a vida na em Feira de Santana vítimas da covid-19; já em abril os óbitos caíram para quatro, o que representa uma redução de 80%.

Na manhã de sexta-feira (6), a Prefeitura de Feira de Santana divulgou que o município teve queda de 98,3% no número de casos de covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde teriam sido 4.914 casos em janeiro e 81 no mês passado. No entanto, esses dados não condizem com os que foram divulgados pela própria secretaria ao longo dos meses.

Segundo o vacinômetro de Feira de Santana, disponibilizado no site da Prefeitura, até a quinta-feira (5), 497,8 mil pessoas já haviam se imunizado com duas doses da vacina contra a covid-19 e 230,8 mil se imunizaram com as três doses.