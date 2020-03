Feira de Santana: Vigilância faz busca ativa em casa de paciente com coronavírus

O Departamento de Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma busca ativa na casa onde mora a primeira paciente diagnosticada com o novo coronavírus (Covid-19) na Bahia. Essa é uma estratégia para identificar ou localizar motivos, causas e sintomas relativos à condição da mulher e seus familiares.

A paciente, uma mulher de 34 anos, viajou recentemente para as cidades de Milão e Roma, na Itália, onde contraiu o vírus. Ao desembarcar em Salvador, no dia 25 de fevereiro, ela procurou uma clínica onde precisou passar por tratamento pulmonar.

Ao ser notificada da suspeita, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) acionou o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) e enviou exames para análise na Fiocruz. Como o resultado deu positivo, a paciente foi encaminhada para casa, onde receberá cuidados de uma equipe médica enviada pela Secretaria de Saúde de Feira de Santana. O isolamento fora do ambiente hospitalar é uma recomendação do Ministério da Saúde.

Todo o manejo da paciente, que não apresenta sintomas, foram realizadas pelos profissionais de saúde utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar contaminação. Além disso, todas as pessoas que entraram em contato com a paciente passarão a ser monitoradas.

Até as 16h30 desta sexta-feira, o Brasil tinha 13 casos confirmados de coronavírus, sendo apenas um na Bahia.