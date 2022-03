Feira: horário de circulação dos ônibus urbanos será ampliado a partir de segunda (7)

O horário de circulação dos ônibus urbanos em Feira de Santana será ampliado a partir desta segunda-feira (7). O último balão no Terminal Central ocorre às 23h20. Desta forma, a Prefeitura de Feira garante a comodidade dos usuários que dependem deste serviço essencial, principalmente no retorno das aulas presenciais nas instituições de ensino superior.

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que o último ônibus saindo da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) será às 23h - cinco ônibus convencionais [maior capacidade de passageiros] e mais dois micro-ônibus operam as linhas 003-Uefs/Direta, 087-Uefs/Maria Quitéria/Terminal Norte e 088-Uefs/Sobradinho. Já na UniFTC as linhas 07-FTC/Jardim Brasil e UNEF-25 Subaé às 22h30.

O gestor da pasta, Saulo Figueiredo, afirma que a SMTT vai fiscalizar toda a operação realizada pelas concessionárias Rosa e São João. "Os estudantes podem ficar tranquilos que o serviço de transporte público está garantido pela administração municipal neste retorno das aulas presenciais nas universidades e faculdades”, assegura o secretário.

O estudante paga meia passagem no valor de R$ 1,89 assegurada pelo benefício do Governo Municipal. A tarifa está reduzida a R$ 2 entre 9h e 11h, 13h e 15h e a partir das 20h – no cartão eletrônico (Via Feira). Domingos e feriados o usuário paga somente (R$ 2,07), 50% do valor da tarifa em dinheiro. A previsão dos horários de chegada e partida dos ônibus pode ser acompanhada pelo aplicativo SIU Mobile.