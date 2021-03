Feira: Hospital de Campanha tem 100% de ocupação em leitos clínicos pela primeira vez

O avanço no número de casos de covid-19 preocupa na cidade de Feira de Santana. Pela primeira vez desde que a pandemia começou, em março do ano passado, o município registrou uma ocupação de 100% nos leitos clínicos do Hospital de Campanha.

Nesta terça-feira (2), 35 pacientes estavam internados na unidade, o que equivale a uma ocupação total. Já os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) amanheceu com 15 leitos ocupados - ao todo, são 18, o que representa que havia apenas três vagas, que surgiram após mortes de pacientes.

Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vai reativar os 15 leitos que haviam sido desativados na segunda metade de 2020, devido à baixa no número de internamentos. Antes, segundo a pasta, a ocupação dos leitos clínicos nunca havia atingido 20 pacientes.