Feira Internacional da Agropecuária começa neste sábado (23) em Salvador

A 32ª Feira Internacional da Agropecuária (Fenagro) começa neste sábado (23), às 8 horas para visitação do público. A abertura oficial no domingo (24), às 17 horas, e segue até dia 1º no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador. Para as crianças tem a opção da Fenagrinho, que, em mais um ano, traz para o público o clima da fazenda com a Feira de Pequenos Animais e a concorrida Arena Pônei, além de parques infantis e a Casa do Papai Noel Fazendeiro.

A Arena Pônei é destaque como opção de entretenimento por promover passeios das crianças em pôneis, acompanhados por um tratador em um espaço seguro e com estrutura adequada para a montaria nos cavalos mirins. O público infantil conta ainda com um parque de diversões que oferece diversos equipamentos mecânicos e infláveis, contemplando crianças de todas as idades.

O Cine 3D está pronto para atrair cerca de 30 mil crianças que poderão fazer um mergulho virtual em uma floresta de três dimensões. O cinema funciona dentro de uma tenda inflável, onde os visitantes usarão óculos especiais para aprender mais sobre o setor florestal e ecologia, além de sustentabilidade. O filme tem duração de oito minutos e será exibido em todos os dias da Fenagro.

Como a exposição agropecuária acontece entre novembro e dezembro, o clima natalino marca presença e fica por conta da Casa do Papai Noel Fazendeiro, que funcionará de domingo (24,11) a domingo (1º.12). De domingo (24) a quarta-feira (27), o funcionamento é das 9h às 11h30, das 14 às 17h e das 18h às 20h. A partir de quinta-feira (28), a atração ganha mais duas horas, indo até às 22h. No dia do encerramento da feira, domingo (1º), às 16 horas, cerca de 300 crianças fantasiadas acompanharão Papai Noel, que desfilará em cima de um carro de boi ao som de um grupo de fanfarra. A expectativa dos organizadores é que 500 crianças visitem a Casa do Papai Noel pela manhã, e outras 500 no período da tarde.

Pela quinta vez, a Fenagro abriga a Arena Off Road, maior evento do segmento 4x4 do Norte Nordeste, que reúne praticantes de rally e de provas de obstáculo. A Arena terá, ao todo, 27 estandes e contará com veículos novos, antigos e militares numa área de aproximadamente 2 mil metros quadrados.

A mostra 4x4 fica exposta nos nove dias do evento. Na quinta-feira (28), acontece uma carreata com veículos 4x4 e, na sexta-feira (29), está previsto o Arrancadão na Lama. Já no sábado (30), serão realizadas as provas de Rally, Trilha e Passeio, que terão premiações; e no dia do encerramento da feira, domingo (1º), está prevista a Arena Extreme. Todos os eventos automobilísticos terão início às 14h, com encerramento às 19h.

Outra atração é a Vila do Forró, que no dia 30, às 20 horas, receberá atrações como o cantor Adelmário Coelho e Léo Macedo, da banda Estakazero, dentre outras atrações culturais. A Agrovila, espaço que funcionará ao lado da Casa do Papai Noel Fazendeiro, também é mais uma opção de entretenimento para os adultos, que poderão conhecer e comprar produtos natalinos produzidos pela agricultura familiar, desde a culinária ao artesanato. E, na hora de repor as energias, a Praça de Alimentação é o lugar ideal para degustar pratos típicos do interior, como pizza de aipim, beijus e sanduíches de carne de porco.





SERVIÇO:

32ª FENAGRO

Data: 23 de novembro a 1ª de dezembro

Local: Parque de Exposições da Bahia, na Avenida Paralela.

Horário de funcionamento: 8h às 22h

Ingresso: R$ 10

*Entrada franca para crianças até 10 anos e idosos com mais de 60 anos

Informações: (71) 3375-3860