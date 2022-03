Feira Março Mulher termina após quatro dias de serviços realizados gratuitamente

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Largo de Roma, na região da Cidade Baixa, em Salvador, foi palco da Feira Março Mulher. Durante quatro dias, foram ofertados mais de 10 mil exames e consultas exclusivamente para o público feminino.

A ação, que começou na última sexta-feira (11), foi promovida pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab). Todos os dias, a Feira foi marcada por um grande número de pessoas em busca de serviços gratuitos de saúde e cidadania.

Nesta segunda-feira (14), os atendimentos aconteceram até as 17h. A vendedora autônoma Edvanda Santos Conceição, 56 anos, aproveitou para tirar a segunda via do seu RG. Ela conta que, apesar de ter precisado ir duas vezes ao local, ficou feliz por ter conseguido fazer o documento.

“Vim a primeira vez na sexta, mas esqueci um documento. Graças a Deus consegui voltar hoje e fazer a segunda via da minha identidade de graça, porque o valor pelo SAC está altíssimo, e ter essa oportunidade de graça é muito bom, não tinha como não aproveitar”, disse ela.

A ação ofereceu exames de mamografia para mulheres entre 40 e 69 anos, ultrassonografia, eletrocardiograma e raio-x. Também foram oferecidos exames ginecológicos, além de serviços odontológicos e consultas oftalmológicas e com cirurgião geral.

As atividades incluíram também serviços de cidadania, a exemplo de emissão de carteira de identidade, inscrição no CPF e cadastramento da biometria no título de eleitor, também realizados gratuitamente.

Para ter acesso aos serviços, as pessoas que buscaram atendimento precisaram usar máscara de proteção e apresentar RG, cartão do SUS, comprovante de residência e comprovante de vacinação com o esquema completo.

De acordo com a Sesab, quem não conseguiu atendimento no último dia da Feira, por causa da alta demanda, foi encaminhado para as devidas unidades do Sistema Único de Saúde, para que façam os procedimentos posteriormente.

Próximas edições

A Feira Cidadã, que passou também por Seabra, em 4 de março, seguirá prestando serviços de saúde e cidadania por todo o estado. As próximas cidades que receberão o evento serão Vitória da Conquista (18/03) e Jequié (21/03), respectivamente.





*Com supervisão da subchefe de reportagem Monique Lôbo