Feira: procura por vacina contra covid aumenta em 86%

A procura por vacina contra a covid-19, em Feira de Santana, aumentou 86% entre os meses de outubro e novembro. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram 8.980 doses aplicadas no mês de outubro e 16.725 em novembro. O aumento se dá principalmente por conta do crescimento na quantidade de pessoas infectadas na cidade. Em outubro, foram registrados 355 novos casos da doença, enquanto em novembro o número saltou para 5.565.

O aumento exponencial na demanda provocou o desabastecimento em alguns postos, devido à baixa quantidade de imunizantes em estoque. O município recebe novas remessas de vacinas do Ministério da Saúde semanalmente. Ontem (1), foram distribuídas nas 104 salas de saúde do município, 15 mil doses.

“A gente entende que é um momento de preocupação da população, por isso estamos trabalhando ativamente para que nenhum posto fique desabastecido. Assim como também pedimos às pessoas que não completaram seu ciclo vacinal, que se vacinem”, afirma Carlita Correia, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

O uso de máscaras voltou a ser obrigatório em hospitais e demais unidades de saúde, transportes públicos, salões de beleza e centros de estética; bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos similares; templos para atos religiosos e litúrgicos; escolas e universidades; em ambientes fechados, a exemplo de teatros, cinemas, museus, parques de exposições e espaços congêneres".

Além disso, a vacinação deverá ser comprovada, mediante apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado Covid, obtido através do aplicativo “Conect SUS” do Ministério da Saúde, que contenha a confirmação de: duas doses da vacina ou dose única, para o público geral; uma dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela Campanha de Imunização contra a Covid-19, observado o prazo de agendamento para segunda dose; doses de reforço subsequentes da vacina para o público alcançado por esta etapa da Campanha de Imunização contra a Covid.

De segunda a sexta-feira, a SMS disponibiliza a vacinação contra a Covid-19 nas 104 salas de vacina instaladas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), localizadas nas zonas urbana e rural do município. O serviço de vacinação também é disponibilizado nas Unidades de Saúde da Família, vinculadas ao Programa Saúde na Hora, que possuem o horário de funcionamento ampliado de 8h às 21h (confira os endereços no final da matéria). Em Feira de Santana, 577.177 pessoas receberam a primeira dose da vacina, 527.983 a segunda dose, 327.620 a terceira dose e 101.489 a quarta dose.

Endereço das Unidades de Saúde da Família Saúde na Hora:

USF Campo Limpo I, V e VI: Rua Hosita Serafim, S/N, bairro Campo Limpo.

USF Liberdade I, II e III: Rua El Salvador, S/N, bairro Feira VII.

USF Queimadinha I, II e III: Rua Pernambuco, S/N, bairro Queimadinha.

USF Parque Ipê I, II e III: Rua Ilha do Retiro, S/N, bairro Parque Ipê.

USF Videiras I, II e III: Rua Iguatemi, S/N, bairro Mangabeira.

USF Rua Nova II, III e Barroquinha: Rua Juvêncio Erudilho, 35, bairro Rua Nova.