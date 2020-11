Feira: Quatro homens são presos por roubo de carga de tecido avaliada em R$ 1 milhão

Quatro homens foram presos em flagrante em Feira de Santana, nesta terça-feira (24), após uma investigação da Polícia Civil que resultou na recuperação de uma carga de tecido avaliada em R$ 1 milhão. Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) encontraram o grupo num galpão no bairro de Baraúnas, onde o material roubado estava armazenado.

Conforme informações da polícia, dois homens tentaram fugir ao perceber a chegada dos agentes, mas foram alcançados. Titular da delegacia especializada, Gustavo Coutinho contou que a quadrilha já vinha sendo investigada há três meses.

A carga de tecidos havia saido do estado do Mato Grosso do Sul com destino à Sergipe e foi interceptada pelos ladrões em Alagoinhas na segunda-feira (23) e transportada até o galpão. “Monitoramos os suspeitos e conseguimos prendê-los”, contou o delegado.

Policiais ainda estão em atividade para localizar outros integrantes do grupo criminoso, inclusive o dono do galpão, que também é procurado pela Decarga. O material recuperado será restituído ao proprietário e os suspeitos estão à disposição da Justiça.