Feira vai ganhar shopping popular com 500 lojas

Um grupo de empresários goianos quer construir um novo shopping popular em Feira de Santana. O equipamento deverá ser implantado em área próxima à Praça Presidente Médici, onde funciona o Feiraguay. Serão 500 lojas, distribuídas em dois pavimentos, e área de estacionamento com capacidade para 300 veículos – totalizando cinco pavimentos. O empreendimento tem perspectiva de gerar dois mil empregos diretos. O investimento total será de R$ 65 milhões.

A iniciativa de construção do Shopping Popular Centro-Oeste Nordeste é de um grupo empresarial do estado de Goiás, que já atua nessa área. A solicitação dos alvarás de construção será feita à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur). O grupo se reuniu com o prefeito Colbert Filho para manifestar o interesse na construção do empreendimento comercial. O prefeito recepcionou os empresários Wilson Andrade e Martins Palmeira, quando foi apresentado croqui do projeto a ser desenvolvido no município.