Feirantes de 10 cidades baianas receberão ajuda para adequação aos novos tempos

Foi lançada neste sábado (30) a campanha Viva a Feira, que busca apoiar a readequação de feiras livres, orgânicas, agroecológicas e mercados municipais às normas de saúde recomendadas para combater o novo coronavírus.

Lançada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a ação busca adequar o trabalho de diversos feirantes e comerciantes à nova realidade provocada pela pandemia. A partir de agora, por exemplo, alguns cuidados precisam ser incorporados à rotina, como o isolamento social, enquanto outros que já existiam precisam ser ainda mais intensos, como as práticas de higiene com os produtos expostos e com quem os vendem.

Inicialmente, as ações da Viva a Feira serão focadas nos dez municípios baianos com maior índice de contaminação pela covid-19. Um dos nomes da lista é Jequié, que já começou a ser contemplada. Na última quarta-feira (27), a cidade recebeu a doação de 120 barracas padronizadas, cinco mil máscaras e 2.500 luvas. Também serão beneficiados Uruçuca, Itabuna, Ipiaú, Ilhéus, Salvador, Buerarema, Coaraci, Itajuípe e Lauro de Freitas.

Além destas 10 cidades, receberão apoio aqueles municípios já apoiados pela SDR/CAR. Haverá reforma e construção de mercados municipais e entrega de barracas de feiras livres. A lista completa dos municípios que já receberam as barracas padronizadas de zinco galvanizado está diponível no site www.car.ba.gov.br.

A campanha Viva a Feira terá ainda a entrega de “kits feirante”, para auxiliar na proteção da saúde do feirante e do seu público consumidor. O material será composto por máscaras de proteção, gorro, avental, frasco de álcool em gel e folhetos que indicam os cuidados que os feirantes devem ter ao participar das feiras livres com a higienização dos alimentos e os seus cuidados de higiene pessoais.

De acordo com secretário da SDR, Josias Gomes, a campanha tem como objetivo dar visibilidade às feiras municipais, principalmente por serem o supermercado da agricultura familiar.

“Com esse propósito, a secretaria tem recuperado e reconstruído mercados municipais e feiras de mais 50 municípios e vamos continuar com essa ação para que a readequação das feiras tornem cada vez mais um espaço agradável de comercialização da agricultura familiar, aliado a isso queremos adequar a nossa nova realidade, diante da pandemia, para que tanto o consumidor quanto o agricultor tenha condições sanitárias adequadas”.

A ação indica ainda que as feiras participantes devem ficar em local arejado e limpo, disponibilizar pia com água encanada, para ser acionada ao pisar em um botão instalado no chão, participar, junto com os feirantes, da sua organização, dispor as barracas com a distância mínima de três metros entre elas e ter funcionários para ordenar o público de forma a evitar aglomeração.

Até o momento, Cruz das Almas recebeu investimentos da SDR/CAR de R$433,7 mil para requalificação do Mercado Municipal , enquanto Mairi obteve montante de R$1 milhão na reforma do mercado municipal, com ampliação na cobertura do mercado, implantação de restaurantes, melhoria na estrutura e sanitária.