Feirantes de São Joaquim recebem vacina contra gripe nesta quarta-feira (14)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza, nesta quarta-feira (14), a vacinação contra a gripe dos trabalhadores da Feira de São Joaquim. Um ponto de imunização será instalado no local das 8h às 15h.

De acordo com a SMS, a medida visa ampliar o acesso ao imunizante em toda cidade.

“Vamos assegurar a imunização de todos os feirantes que atuam no local contra influenza, minimizando assim os riscos da disseminação do vírus da gripe nesse espaço”, disse a diretora de Vigilância à Saúde, Andréa Salvador.

Salvador segue abaixo da meta

A capital baiana está bem longe do seu objetivo quando o assunto é a vacinação contra a influenza. É que a campanha de imunização, que começou em abril e pretendia vacinar 938 mil soteropolitanos de grupos prioritários, não chegou nem à metade dessa meta, mesmo depois de abrir a vacinação para todos por recomendação do Ministério da Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ao todo, 378 mil pessoas foram vacinadas - o que dá 40,2% da meta. Antes de abrir para todos, na última segunda-feira (5), só 316 mil soteropolitanos tinham ido aos postos tomar o imunizante.

É possível se vacinar em 107 pontos de imunização, além do drive-thru do Shopping Barra, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados, exclusivo para pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e idosos com 60 anos ou mais.