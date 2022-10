Feirão da Neoenergia Coelba dá descontos de até 40% em faturas atrasadas

Até o dia 15 de outubro, acontece o Feirão Fique em Dia, realizado pela Neoenergia Coelba. A companhia de energia elétrica oferece descontos de até 40% em dívidas de faturas em aberto com vencimento superior a 180 dias. A oportunidade é apenas para clientes residenciais.

O objetivo da ação é reduzir as dívidas dos consumidores com a Coelba. No feirão, haverá negociação de débitos com isenção dos juros, correção monetária e multas. A condição especial permite, ainda, a quitação do débito à vista ou parcelado em até 24 prestações no cartão, com o desconto de 23% na taxa de serviço cobrada pelo cartão de crédito.

Os interessados em participar devem acessar o Portal de Negociação da empresa (www.neoenergiacoelba.com.br), clicar no link negociação de dívidas e realizar todo o processo até a data do fim da ação, dia 15. Além do site, as negociações podem ser realizadas via Whatsapp (71 – 3370 6350) e pelo teleatendimento, no número 116.

“Por ser uma chance única de negociação, decidimos prorrogar o Feirão para que mais clientes possam aproveitar as facilidades oferecidas pela iniciativa. Com as condições especiais, acreditamos que podemos contribuir com as famílias que se encontram com o orçamento doméstico comprometido”, destaca o superintendente de Gestão da Receita da Neoenergia, Marcelo Arnaud.