Feirão terá carros com bônus de até R$ 15 mil

De hoje até sábado acontece mais um feirão de carros zero-quilômetro e seminovos em Salvador: o “Batalha das Grandes Marcas”. O evento ocorrerá na Indiana Iguatemi, em frente ao Detran, e colocará quatro grandes concessionárias com promoções e condições exclusivas para o consumidor trocar de carro.

A Indiana (Ford), Gaulesa (Citröen), Baviera (Volkswagen) e Columbia (Chevrolet) juntas irão oferecer condições exclusivas e negociações em três dias de ofertas, com mais de mil veículos.

Quem for ao evento poderá levar o carro zero com bônus de até R$ 15 mil. Os clientes encontrarão carros a preço de nota fiscal de fábrica, emplacamento e IPVA grátis para carros seminovos, taxa zero e supervalorização do usado. “Nunca conseguimos chegar com tanta força e poder junto às fábricas para barganhar condições especiais e exclusivas para os nossos clientes”, garantiu Andersson Tolentino, gerente-geral da Divisão Chevrolet, F&I e Volkswagen.