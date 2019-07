Feirão terá carros novos a partir de R$ 33,9 mil; concessionárias darão desconto de até R$ 30 mil

Com descontos de até R$ 30 mil e carros a partir de R$ 33.990, o Combate das Marcas terá sua 21º edição entre esta sexta-feira (19) e o domingo (21) no Shopping Bela Vista, em Salvador.

Serão 10 marcas e 24 concessionárias oferecendo descontos e vantagens especiais. Dentre elas estão taxa 0, IPVA grátis, parcelamento em até 60x, além da oferta de carros sem entrada.

Para esta edição, a expectativa é da venda de 800 carros, número 5% maior do que o feirão do mesmo período do ano passado, e a presença de 8 mil pessoas circulando nos três dias de evento.

"No ano passado nós tivemos 773 vendas. Nós queremos ultrapassar a faixa de 800 carros vendidos nesta edição e ter uma movimentação financeira de R$ 45 milhões", afirmou Leonardo Sahade, diretor da Soma, empresa organizadora do evento.

Para o presidente da Fenabrav, Raimundo Valeriano, junho e a primeira quinzena de julho foram fracos em venda para o setor automobilístico o que gera uma demanda reprimida para as vendas atuais.

"A primeira quinzena deste mês está pior do que o mês passado mas com o Combate vai ficar melhor. O objetivo é esse. A ação é para recuperar o resultado dos últimos meses", destacou Valeriano.

Em seus oito anos de existência, o maior feirão de vendas de carro 0km do estado já movimentou R$ 1 bilhão em negócios.

"Todos os bancos estarão presentes no evento e existe um funcionamento de uma mesa financeira atuante durante todo o Combate das Marcas", ressaltou Sahade.

Nesta quarta-feira (17),representantes do Combate das Marcas e da Rede Bahia assinaram uma parceria na sede da Rede. Estiveram presentes Leonardo Sahade, diretor da Agência Soma, Raimundo Valeriano, presidente da Fenabrave, Cláudio Najar, gerente comercial da TV Bahia, e Juliana Jozzolino, diretora de mercado da Rede Bahia.

"É uma parceria efetivamente de sucesso. As condições que hoje o feirão proporciona aliados a nossa possibilidade de comunicação, de fazer com que a informação possa chegar ao cidadão, ao telespectador, faz com que o evento de fato seja um sucesso. Nós já estamos juntos desde a primeira edição e a gente pretende continuar seguindo nesse ritmo porque nós já temos um formato que atende a essas expectativas. A gente acha que o fato da gente ter esse formato, de comunicar através de todos os nossos veículos, contribui para o sucesso do evento", destacou a diretora de mercado da Rede Bahia, Juliana Jozzolino.